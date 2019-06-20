Глава МВД Грузии заявил, что готов уйти в отставку. Протестующие перед зданием парламента в Тбилиси коллекционируют щиты полицейских

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов уйти в отставку, выполнив требования протестующих перед зданием парламента в Тбилиси.

«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», – передает слова Гахарии вечером 20 июня РИА «Новости».

Он назвал происходящее «штурмом государственных институтов». Отметим, оппозиционеры требуют отставки спикера парламента, главы МВД и некоторых других членов правительства. Они пытаются штурмовать здание парламента. МВД страны выпустило специальное заявление, в котором призвало «немедленно прекратить нарушения закона» и покинуть территорию парламента. Протестующие, тем не менее, не расходятся, стычки с полицией продолжаются. Очевидцы в соцсетях выкладывают коллекцию щитов, которую уже удалось отобрать оппозиционерам у сотрудников правопорядка.

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Коллекция щитов, отобранных протестующими у полиции в Тбилиси pic.twitter.com/Dp1hqKVdca — Николай Левшиц (@nlevshits) 20 июня 2019 г.

Отметим, также в соцсетях выкладывают фотографии того, как полицейские раздают протестующим воду — видимо, пытаясь снизить накал страстей.