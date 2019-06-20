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Общество
20.06.2019 22:17
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Глава МВД Грузии заявил, что готов уйти в отставку. Протестующие перед зданием парламента в Тбилиси коллекционируют щиты полицейских

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что готов уйти в отставку, выполнив требования протестующих перед зданием парламента в Тбилиси. 

«Без проблем, я уйду в отставку, если будет такая необходимость», – передает слова Гахарии вечером 20 июня РИА «Новости». 

Он назвал происходящее «штурмом государственных институтов». Отметим, оппозиционеры требуют отставки спикера парламента, главы МВД и некоторых других членов правительства. Они пытаются штурмовать здание парламента. МВД страны выпустило специальное заявление, в котором призвало «немедленно прекратить нарушения закона» и покинуть территорию парламента. Протестующие, тем не менее, не расходятся, стычки с полицией продолжаются. Очевидцы в соцсетях выкладывают коллекцию щитов, которую уже удалось отобрать оппозиционерам у сотрудников правопорядка. 

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Отметим, также в соцсетях выкладывают фотографии того, как полицейские раздают протестующим воду — видимо, пытаясь снизить накал страстей.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Police giving out water supplies to protesters

Публикация от Giorgi Lebanidze (@lebana21)

Справка:

Напомним, протесты 20 июня в Тбилиси вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.

Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».

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