«Формирование у молодежи активной протестной активности». Замминистра обороны назвал японскую игру проектом американских спецслужб

Американские спецслужбы используют компьютерную игру Metal Gear и проект «Эхо Рунета» для манипулирования общественным сознанием в России. Об этом 20 июня заявил заместитель министра обороны Андрей Картаполов на круглом столе в Госдуме, пишет «Интерфакс».

«В Интернете широко реализуются проекты американских спецслужб, такие как "Графика", Metal Gear, "Эхо Рунета", нацеленные на прямое манипулирование общественным сознанием и прежде всего молодежи. Осуществляется ряд программ, направленный на формирование у молодежи активной протестной активности и недовольства властями страны», – рассказал Картополов.

Отметим, серия видеоигр Metal Gear разработана и издана японской компанией Konami. Ее главным автором является легендарный для индустрии геймдизайнер Хидэо Кодзима. Первая игра серии вышла 21 год назад, всего их было на данный момент 18.

«Эхо Рунета» – проект Global Voices Online, финансируемый Институтом открытого общества Джорджа Сороса. Направлен на получение объективной и полной информации о российском сегменте Интернета. Что имел в виду замминистра обороны под проектом «Графика» точно непонятно.

Также в ходе круглого стола Андрей Картаполов заявил, что США с помощью деятелей искусства и политиков разрушает «цивилизационную идентичность россиян».