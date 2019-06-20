Сына генерала ФСБ приговорили к 10 годам колонии за попытку продать около 150 граммов наркотиков

Сын генерала и бывшего пресс-секретаря ФСБ Евгений Зданович приговорён к 10 годам колонии строгого режима по наркотической статье. Об этом 20 июня сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Никулинского районного суда Москвы.

Здановича задержали летом 2018 года. Сообщалось, что он приходится сыном экс-главе Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, генерал-лейтенанту в отставке Александру Здановичу.

По данным следствия, мужчина купил у неустановленного лица около 150 граммов наркотиков растительного происхождения, после чего расфасовал их в упаковки для дальнейшей продажи. В отношении Здановича-младшего завели дело по статье о покушении на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере.

Александр Зданович руководил ЦОС ФСБ в 1996–1999 годах, позднее возглавлял Управление программ содействия ФСБ. В 2002 году он стал заместителем председателя ВГТРК по безопасности, в 2012—2014 годах был советником гендиректора ВГТРК. Зданович является доктором исторических наук, работает на кафедре истории Академии ФСБ.