В Петербурге арестован оперативник ФСБ. Ему дали 10 млн, хотя, говорят, просил 20

Гарнизонный военный суд Петербурга отправил под домашний арест оперативника Кировского райотдела. Накануне его задержала Служба собственной безопасности ФСБ России при передаче 10 миллионов рублей. Военный следственный комитет вменил ему посредничество во взятке. «Фонтанка» знает, сколько изначально должно было быть денег и за что предназначалась сумма.

По информации нашего издания, 20 июня Гарнизонный военный суд Петербурга арестовал сотрудника отдела Кировского района ФСБ, 33-летнего капитана той же Федеральной службы безопасности Кирилла Либена. При этом суд отправил его под домашний арест, несмотря на то, что Следственный комитет по Западному военному округу вменил ему часть четвертую статьи 290.1 УК – «Посредничество во взятке в особо крупном размере».

По данным «Фонтанки», Кирилла Либена задержали накануне при передаче ему в Петербурге 10 миллионов рублей. Причем брали его сотрудники центрального аппарата ФСБ России – службы собственной безопасности. А подконтрольно передавал сумму тоже человек из Москвы, но уже коммерсант.

Нашему изданию известно, что сегодня, по версии следствия, деньги брались за решение вопроса по материалу, проверкой которого занимаются в экономической полиции ГУ МВД. Причем задокументировано, что первоначальная сумма была в два раза выше – 20 миллионов.

Подробно о карьере арестованного своей же Госбезопасностью, где мы расскажем, как он ранее курировал Смольный, читайте в статье на «Фонтанке». Там же мы расскажем, как ему по лицу как-то врезал оперативник уголовного розыска и какое новостное шоу после этого было.