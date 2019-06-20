В Грузии оппозиция штурмует парламент. Все началось с облитого водой российского депутата

Участники митинга оппозиции в Тбилиси пытаются прорваться в здание парламента. Как передает «Спутник.Грузия», вечером 20 июня оппозиционеры вышли на улицы с требованием отставки главы парламента Ираклия Кобахидзе.

Протесты вызвало то, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял место спикера грузинского парламента на открытии международной ассамблеи православия. После этого радикальные депутаты облили российского парламентария водой. Мероприятие было сорвано.

По сообщениям местных СМИ, в данный момент полиция пытается сдержать митингующих. Те в ответ швыряют в правоохранителей пластмассовые бутылки.

Реклама





Лидеры правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» назвали произошедшее на ассамблее «протокольной ошибкой» и призвали организаторов объясниться. По их мнению, «недопустимо проведение мероприятия в Тбилиси в такой форме, и тем более под руководством российского спикерата».

На проспекте Руставели к этому часу находятся лидеры главных оппозиционных партий, активисты и простые жители. По неподтвержденным данным, речь идёт о нескольких тысячах человек.