На 10 миллионах задержан оперативник ФСБ. Его лупил полицейский, он курировал Смольный, но ему не дали 20 млн

Сотрудники центрального аппарата ФСБ испортили настроение руководству петербургского управления. Аккуратно заехав в Петербург, они с поличным встретили оперативника Кировского райотдела ФСБ.

Олег Харсеев/Коммерсантъ

По мнению военного следствия, вменившего получение 10 млн рублей за решение вопроса с ГУ МВД, оперативник хотел за услугу в два раза больше. «Фонтанка» узнала, что раньше на Литейном, 4 контрразведчик курировал правительство Петербурга, а сегодня – экономику на вверенной ему территории. В истории интрига не в том, что однажды ему уже разбил лицо полицейский, а в том, что сегодня ему вменили посредничество во взятке. Значит, есть и старшее звено.

По информации «Фонтанки», 20 июня Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд отправил под домашний арест сотрудника отдела Кировского района ФСБ, 33-летнего капитана Кирилла Либена. Военное следственное управление по Западному военному округу вменило ему часть четвертую статьи 290.1 УК – «Посредничество во взятке в особо крупном размере».

По данным «Фонтанки», оперативника ФСБ задержали 19 июня прибывшие в Петербург сотрудники собственной безопасности ФСБ России (так называемая «шестерка» – от нумерации шестой службы). На встрече столичный бизнесмен передал Либену 10 миллионов рублей. Сегодня в материалах уголовного дела указано, что до этого Либен и коммерсант оговорили нюансы сделки: сотрудник ФСБ решает вопрос в правильном ключе с материалом проверки, что находится в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД. Причем, согласно задокументированному, изначально сумма называлась в 20 миллионов рублей.

По нашим данным, обыском прошлись и по рабочему месту Либена. «Фонтанка» посмотрела на карьеру арестованного. Лет шесть назад он начинает служить в органах «ЧК» и сразу в Большом доме. И не просто в службе экономической безопасности, а в четвертом отделе, курирующем госвласть. Кстати, в зону его контрразведывательного обеспечения входили все чиновники Смольного.

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Другое дело, что по имеющейся информации, он не зарекомендовал себя опасным для председателей комитетов, а в конце 2014 года он еще ярко отметился на «Фонтанке». Тогда мы подробно описали и показали на видео мордобой, случившийся в баре «ХХХХ», где ему, тогда еще лейтенанту, прилетело от оперативника уголовного розыска Сергея Мачнева. После Либен отстаивал честь офицера в травмпункте, затем, как потерпевший, – в Следственном комитете Московского района, где настоял на привлечении полицейского к уголовной ответственности. «Фонтанка» в курсе, что многие в управлении ФСБ тогда говорили, мол, такие вещи надо решать тихо и между собой. Но на суде по этому поводу летом 2015 года «Фонтанка» тоже была. О том, как с наслаждением там разбирали, кто был сверху, а кто в другой позе, вы можете ознакомиться в нашем прошлом репортаже.

Полицейского уволили, а сегодня его товарищи в уголовном розыске, узнав о событии, спрашивают журналиста: «Так, получается правильно дал. Как чувствовал. Надо восстанавливать Мачнева».

Что касается работы Кирилла Либена на территории Кировского района, то про его чрезмерную нахрапистость часто говорили. Энергия же и своеобразное желание не поспевали за умением.

Журналисту «Фонтанки» пока не раскрывают суть проверки в экономической полиции, по которой договаривались с сотрудником Госбезопасности Либеном. Кстати, понятно почему: если ему вменили посредничество, то эти 10 миллионов предназначались минимум еще одному лицу в погонах. Заметим, наконец, что, если Кирилл Либен ушел на домашний арест, значит, был откровенен после задержания.

Евгений Вышенков,

«Фонтанка.ру»