Происшествия
Рейс из Петербурга в Калининград возвращается из-за грозы
Самолёт Airbus A319, выполняющий рейс авиакомпании «Россия» SDM6329 из петербургского Пулково в калининградский Храброво, возвращается в аэропорт вылета без посадки в Калининграде.
«Прекращаем заход, уходим на запасной Санкт-Петербург», – передали слова пилота «Фонтанке» авиалюбители, прослушивающие радиочастоту калининградского аэропорта.
Судя по информации трекера Flightradar24, перед этим самолёт выполнял полёт в зоне ожидания. По данным метеосводки аэропорта Храброво, в районе аэродрома наблюдается грозовая облачность.
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