У петербургской пенсионерки-миллиардерши забирают самое дорогое. У ООО «ЭФ-интернешнл» новый акционер

Активы найденной «Фонтанкой» подпольной долларовой миллиардерши Валентины Дубленниковой продолжают таять на глазах. Вслед за долями в пяти компаниях, оперирующих недвижимостью в «Экспофоруме», структуры Газпромбанка получили контроль над блокирующим пакетом в ООО «ЭФ-Интернешнл», крупнейшей по объему выручки компании в бизнес-империи Валентины Дубленниковой.

Выручка «ЭФ-Интернешнл», согласно последним доступным отчетам, составляет 2,6 млрд рублей, чистая прибыль — 105 млн рублей. Именно эта компания оказывает услуги участникам почти всех многочисленных форумов и выставок в «Экспофоруме»: «Агрорусь», «Российский промышленник», Международный газовый форум и т. п. Одних только госконтрактов на участие чиновников и сотрудников госкомпаний в этих мероприятиях «ЭФ-интернешнл», как правило будучи единственным поставщиком, выиграла в 2018 году почти на 400 млн рублей.

Согласно записи в системе СПАРК, ООО «Газпромбанк-инвест» стал владельцем 25% долей в «ЭФ-Интернешнл» 17 мая. Теперь пенсионерка Валентина Дубленникова через АО «Инвестгрупп» и ООО «Балт-Клин-Комплект» контролирует всего 55% этой компании. Еще 20%, как и прежде, принадлежат Ивану Миронову, которого СМИ считают сводным братом Кирилла Селезнева, экс-главы ООО «Газпром межрегионгаз» .

Впервые о том, что скромная пенсионерка Валентина Дубленникова с улицы Тамбасова владеет недвижимостью кадастровой стоимостью около 10 млрд рублей, «Фонтанка» написала в марте 2019 года. Тогда выяснилось, что вложенный — как ранее считалось, «Газпромом» — миллиард долларов в строительство крупнейшего на Северо-Западе конгрессного центра «Экспофорум» по сути достался именно этой скромной женщине. Кроме того, ей же принадлежит с десяток бизнес-центров по всему Петербургу, где основными арендаторами являются структуры «Газпрома». За счет арендной платы они также пополняли кошелек, формально записанный на Валентину Дубленникову.

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Спустя полтора месяца после этой публикации и почти сразу после увольнения Кирилла Серезнева с поста гендиректора «Межрегионгаза» пенсионерке пришлось поделиться своими богатствами. ООО «Газпромбанк-инвест» (100%-ная «дочка» Газпромбанка) отчиталось о получении в собственность 25% долей в пяти компаниях — «Конгресс-Арена», «Экспо-Истейт», «Экспо-Отель», «Экспо-Ресурс», «Экспо-Холл». Это почти полный, но не исчерпывающий список активов, принадлежащих АО «Инвестгрупп», ключевой компании Валентины Дубленниковой. При этом крупный и недавно построенный бизнес-центр «Мезон-плаза», записанный на одну из участвовавших в сделке фирм, был переписан на другую фирму, подконтрольную Валентине Дубленниковой.

В системе СПАРК она записана учредителем и бенефициаром ряда юрлиц, на которые оформлена недвижимость. По российским законам не все юридические лица обязаны публиковать данные о смене собственников. И говорить о том, что многомиллиардные активы сейчас записаны на пенсионерку, можно лишь с оговоркой: других данных, говорящих о том, что она уже не является их владельцем, в распоряжении «Фонтанки» нет.