МО РФ предложило ввести уголовную ответственность за осквернение памятников воинам

Минобороны России предложило ввести уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений и памятников воинам. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 20 июня. Полностью название проекта федерального закона звучит так: «О мерах воздействия на лиц, причастных к уничтожению, повреждению или осквернению памятников выдающимся российским военачальникам и значимым событиям истории».

"Законопроект устанавливает ответственность за уничтожение или повреждение символов воинской славы России. Законопроект предполагает дополнение УК новой статьей 243.4, предусматривающей ответственность за уничтожение, повреждение воинских захоронений, других мест погребения погибших при защите Отечества, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества, посвященных выдающимся военачальникам и дням воинской славы и памятным датам России, связанным с защитой Отечества, мемориальных музеев и памятных знаков на местах боевых действий, отдельных территорий, обустроенных и исторически связанных с подвигами погибших при защите Отечества, в том числе находящихся за пределами Российской Федерации", – говорится в описании.

Законопроект преследует цель предупреждения участившихся случаев уничтожения или повреждения символов воинской славы России, в том числе за ее пределами.