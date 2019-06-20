"Прямая линия" с Владимиром Путиным: Голунов, Грудинин, инопланетянин и банда патриотов

Главное, что нужно знать о том, как президент пообщался с народом в прямом эфире.

скриншот с канала /www.youtube.com/ НТВ

За 4 часа 16 минут Путин успел ответить на 80 вопросов. Прозвучали слова о мусоре, детских пособиях, заправленных в шлемофон косах и шутки о шутках Владимира Зеленского. А в финале Путин доказал, что он не инопланетянин, выдержал сравнение с Брежневым и признался, что ему не надоело.

1. Какая проблема в России сегодня самая главная?

«Повышение производительности труда», – ответил президент.

Прорывное развитие стране должна обеспечить высокотехнологичная экономика.

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«Можно было бы жить по волнам, отвечая на требования сегодняшнего дня. А можно и нужно понять, что является главным, чтобы обеспечить нам прорывное развитие, и что мы должны сделать и добиться, чтобы обеспечить поднятие уровня жизни граждан, – сказал президент. – Это ключевой элемент всех национальных проектов. Для этого надо сделать экономику высокотехнологичной, цифровой, развивать беспилотники и искусственный интеллект. Чтобы толкнуть рост производительности труда».

2. Почему в России до сих пор встречаются зарплаты в 10 тысяч рублей?

Путин: «То, что вы говорите о 10 тысячах, надо проверить. Мы довели МРОТ до прожиточного минимума в 11 280 рублей, если человек работает на полную зарплату, ему не имеют права платить меньше. В каждом конкретном случае надо разбираться».

3. Проблемы заканчиваются, как только начинается «Прямая линия».

Корреспондент «Прямой линии» в поликлинике в Смоленской области сначала сказал, что съемочная группа приехала в медучреждение неожиданно — чтобы выяснить, есть ли проблемы с записью на прием к специалистам. Оказалось, что никаких проблем нет. Но после разговора с регистратором корреспондент заявил, что группа уже побывала в поликлинике накануне, правда инкогнито, и разузнала, где находится кабинет заведующей. Заведующая Наталья Мочалова при этом не только была на месте, но и встретила «нежданных» гостей, стоя у своего рабочего стола. На вопрос, как решить проблему с нехваткой медиков, она ответила: «Закрепите студентов, которые оканчивают медицинские академии, за регионами».

4. Как Путин процитировал Пелевина.

Путин подчеркнул, что намерен оценивать работу своих коллег «по тому, чего нам удастся добиться», и пошутил на тему прогнозов: «Раньше говорили, что нынешнее поколение будет жить при коммунизме, но не объясняли, что такое «нынешнее поколение». А потом объявили, что вместо коммунизма провели Олимпийские игры 1980 года».

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Это — цитата из романа Виктора Пелевина «Числа».

5. Вопрос о мусорной реформе пришел от 15-летнего блогера, а не жители Шиеса.

Пятнадцатилетняя «блогерка» Катя Адушкина задала президенту вопрос о ситуации с вывозом мусора.

«Мы десятилетиями накапливали мусор, и никто этим особо не занимался, – ответил президент. – В Тихом океане образовались острова из мусора размером со среднюю европейскую страну! Никто не занимается промышленной переработкой отходов. И это проблема, которая усугубляется тем, что общество превратилось в общество потребления, несмотря на падение уровня доходов. Растут тарифы. Отчасти это неизбежно».

Позже президент добавил, что рост «мусорных» тарифов «вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест. Хотя никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Никто не хочет полигоны рядом с домом, и приходится везти отходы дальше».

6. Государство допустило ошибку с льготной ипотекой для семей с детьми.

Решение о льготной ипотеке для семей с детьми в 6% оказалось недоработанным.

«Проблема не решается с банками, они на 6% не переходят в отношении кредитов, которые были выделены ранее, – сказал Путин. – Это реальная ошибка правительства России. Минфин не выделил достаточных ресурсов для компенсации банкам на эти цели. Я переговорил с руководством Минфина, проблема уже решена».

7. Мириться с Европой и США ради снятия санкций никто не собирается.

«Что значит помириться, мы ни с кем не ругались, – сказал Путин. – По экспертным данным, в результате рестрикций и ограничений Россия потеряла около 50 млрд долларов с 2014 года, Евросоюз недополучил 240 млрд, США — 17 млрд, у нас с ними небольшой товарооборот, Япония — 27 млрд долларов. Они теряют наш рынок. Наши потери приблизительны, допустим, мы с этим согласились. Но мы включили мозги».

Президент подчеркнул, что в России действует программа импортозамещения объемом 667 млрд рублей, благодаря которой, в частности, в стране начали производить собственные двигатели для морского судоходства.

«О примирении речь не идет, – повторил президент. – Если мы полностью сдадимся и наплюем на свои фундаментальные национальные интересы, кардинально ничего не изменится».

При этом Путин готов к диалогу с президентом США Дональдом Трампом, потому что «санкции – это большая ошибка со стороны Соединенных Штатов».

8. «Куда нас ведет эта банда патриотов из "Единой России"?»

Увидев этот вопрос, поступивший в виде СМС и появившийся на экране, президент решил ответить.

«Когда люди берут на себя ответственность за не очень приятные, но необходимые решения, это зрелые люди, которые ставят своей целью укрепление страны, – сказал Путин. – Я не буду называть бандой людей, которые в 90-х годах были у руля, но за это время у нас развалилась промышленность, оборонка, социальная сфера. Мы довели страну до кровопролития на Кавказе и поставили ее на грань потери суверенитета и развала. Не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность. Но есть те, кто должен ее нести».

9. На протяжении всей прямой линии ведущие сообщали о DdoS-атаках.

«Наш колл-центр подвергся DdoS-атаке из-за рубежа, но мы ее отразили», – сказала ведущая «Прямой линии» примерно через полтора часа после начала трансляции.

Главред RT Маргарита Симоньян в своем телеграм-канале сообщила, что атаку осуществили с территории Украины.

10. «Когда чиновники будут получать зарплату, как рядовые работники?»

«Я много видел таких обращений, – сказал Путин. – Мы должны работать не для того, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных. В чем засада, если мы понизим зарплату министрам и руководителям частных компаний? Они разбегутся по частным компаниям или за границу уедут. И это отразится на благосостоянии тех самых рядовых работников».

11. Откуда взялись миллиарды Захарченко?

«Я чувствую ответственность за это безобразие. Если бы я не чувствовал, вы бы ничего не знали, – сказал Путин. – Откуда берутся деньги? Из коррупционных схем, из бизнеса. Обе стороны виноваты, одни тащат, другие берут. Куда деньги уходят? В доход государства, естественно».

12. «При Брежневе такого не было!»

Прочитав эту СМС, Путин ответил лаконично: «Да, не было, но было много другого, что привело к распаду Советского Союза».

13. Надо ли отправлять предпринимателей в СИЗО или под домашний арест?

«Хочется сказать: от нас не убежишь, у нас длинные руки. Но, к сожалению, убегают и отсиживаются за бугром. А наши партнеры не спешат никого выдавать. Но вы правы, нельзя злоупотреблять этими арестами, особенно в сфере экономических правонарушений».

Также президент посоветовал чаще использовать залог и разобраться с применением 210-й статьи УК об организации преступного сообщества, потому что «сегодня юридическая техника такова, что под преступное сообщество можно подвести совет директоров любой организации».

14. Прямое включение из Дагестана — ополченцы попросили у Путина разрешения выпить наконец за победу над боевиками в 1999 году.

Жители дагестанского села Ботлих, которые встали в ряды ополчения в 1999 году, когда в село вторглись боевики Басаева и Хаттаба, попросили Путина приравнять их к ветеранам боевых действий. И напомнили, что когда Владимир Путин прилетал в Ботлих «в самый трудный час», они прямо в солдатской палатке предложили ему выпить за победу, но глава государства сказал «потом». Прямо во время трансляции житель села попросил разрешения выпить наконец за победу и за здоровье президента.

Путин поручил правительству решить вопрос дагестанских ополченцев как можно скорее.

15. Путин в курсе «дела Голунова», но статью 228 не смягчат.

«Действительно, у нас очень много обвинительных приговоров (по 228-й статье. – Прим. ред.), – сказал президент. – Более того, от всего количества тюремного населения 20% сидельцев – по статьям о незаконном обороте наркотиков и прекурсоров. Нужно ли либерализировать эту сферу? На мой взгляд, нет. Угроза для населения очень велика».

Но сажать «ради галок людей в тюрьму» нельзя. «Чтобы не было случаев, как с тем журналистом, – сказал президент. – В результате генералы, кстати, были уволены. Самое главное – наладить контроль за работой органов МВД».

16. Закон «об оскорблении власти» не отменят, но критиковать власть можно.

«Такая практика не какая-то квасная российская, – сказал президент. – В некоторых странах несколько лет лишения свободы за это дается, например в ФРГ. Но никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать власти любого уровня. Я попрошу Генпрокуратуру обратить на это внимание. Правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона».

17. Зеленский выступал смешно, но шагов навстречу не будет.

«Он талантливый человек, я помню его выступление на КВН в 2000-х годах. Это было смешно, – сказал Путин, когда его спросили, не сделает ли он первый шаг навстречу президенту Украины Владимиру Зеленскому. – Но то, что мы сейчас видим, не смешно. В Париже он заявил, что не собирается разговаривать с сепаратистами, с представителями непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему?»

18. Коса, заправленная в шлемофон, и летчица Пчела.

13-летняя курсантка летного училища из Краснодара спросила Путина, сможет ли она поступить в Нахимовское училище, потому что хочет стать офицером ВМФ.

«Ничего недоступного для женщин в армии нет, – ответил президент. – Я думаю, ваша замечательная коса поместится в шлемофон. Других препятствий для того, чтобы вы служили в штурмовой авиации, я не вижу».

В социальных сетях тем временем отметили на трансляции из Краснодара девушку, которая пошла в авиационное училище, с фамилией Пчела — пользователи Сети вчитались в шеврон на форме юной летчицы.

19. Когда Павел Грудинин станет премьером?

Путин обратил внимание на поступивший через СМС вопрос, в котором президенту напомнили, что его предшественник Борис Ельцин поставил во главе правительства Евгения Примакова. «Не пора ли возглавить правительство Грудинину?» – гласил вопрос.

«Но у Примакова не было счетов за границей, Евгений Владимирович был абсолютно чистый и прозрачный человек, – ответил Путин. – Прежде чем принимать такие решения, надо деньги из офшоров вывести».

20. «Вода желтая!»

Прямо во время эфира съемочная группа «Прямой линии» отправилась в село Каскара Тюменской области, где, по словам местных жителей, нет воды.

Оказалось, что вода все-таки есть, но она желтого цвета, а при кипячении наполняется серой мутью. При этом село стоит на водопроводе, который ведет на птицефабрику «Тюменский бройлер», но за много лет никто так и не подключил людей к этой трубе.

«В целом доступа к хорошей воде у нас не имеют миллионы», – сказал Путин и посоветовал губернатору края Александру Моору как можно скорее сделать водоотвод для села Каскара.

21. Блиц: шоу спецслужб, Путин — инопланетянин, потерянная записка.

Вопрос: «Прямая линия — это шоу спецслужб!»

Путин: «Уверяю, никакого отношения ни одна спецслужба России к сегодняшнему мероприятию не имеет».

Вопрос: «Как боретесь с ленью?»

Путин: «Лень – это вполне нормальное состояние человека, вызванное тем, что хочется организму отдохнуть. Нужно отдыхать. Но нет способа бороться с ленью, кроме как начать работать».

Вопрос: «Не хотите проехаться по стране инкогнито?»

Путин: «Даже через свежепокрашенную траву и скамейки видно, что происходит на месте».

Вопрос: «Вы инопланетянин?»

Путин: «Нет, у меня есть доказательства и свидетели в лице моих родных, близких, моих детей, в конце концов».

Вопрос: «Вам не надоело быть президентом?»

Путин: «Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок».

Владимир Путин завершил «Прямую линию» со слезами на глазах. Он рассказал о случае, за который ему до сих пор стыдно: «Подошла женщина преклонного возраста, что-то сказала, упала на колени и дала мне записку. Я сказал, что посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне до сих пор стыдно».

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру"