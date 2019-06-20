Велосипедисты, нефтяники и киносъемки потеснят автомобилистов Петербурга в ближайшие недели

В конце июня и июле движение транспорта в Петербурге ограничат несколько мероприятий и съемки кинофильмов. Об этом сообщают в ГИБДД, комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

В ближайшие дни ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет» проведет в Петербурге форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета. В связи с этим будет запрещена остановка на следующих улицах:

с 0:00 21 июня до 24:00 23 июня – по переулку Матвеева, Минскому переулку, улице Декабристов вдоль Театрального сквера, Театральной площади у Мариинского театра;

с 0:00 21 июня до 24:00 27 июня – по боковому проезду Наличной улицы от улицы Нахимова до Малого проспекта В. О.;

с 0:00 22 июня до 24:00 24 июня – по набережной Макарова от 2 – 3-й линий В. О. до 4 – 5-й линий В. О.;

с 6:00 24 июня до 0:00 26 июня – по Певческому проезду вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади.

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Для проведения городским комитетом по физической культуре и спорту соревнований по велосипедному спорту будут перекрыты:

с 10:00 до 15:00 23 июня – Левашовское шоссе от въезда к садоводству «Ветеран» (2,5 км) до подъезда к дому 20, корпус 2, по Левашовскому шоссе (7,5 км);

c 10:00 до 17:00 30 июня – по Легковой улице.

Затем тот же участок Левашовского шоссе будут перекрывать 3 и 4 июля с 10:30 до 13:30. Там пройдут соревнования по велосипедному спорту по шоссе, организованные ГБУ СШОР им. Владимира Коренькова Курортного района.

В Пушкинском районе движение транспорта ограничит празднование Дня основания Царского Села. Для мероприятий будут перекрывать:

с 20:00 28 июня до 24:00 29 июня – Московскую улицу от Леонтьевской улицы до Оранжерейной улицы, Пушкинскую улицу от Леонтьевской улицы до Оранжерейной;

с 6:00 28 июня до 24:00 29 июня – Магазейную улицу от Леонтьевской до Оранжерейной.

Помимо этого, движение и парковку в Петербурге ограничат съемки двух кинофильмов: картины «Красная река» ООО «Продюсерский центр «Хорошо Продакшн» и художественного фильма «Вертинский» ООО «Кинокомпания «Глобус-фильм».

Для съемок первого запретят парковку:

с 0:00 27 июня до 6:00 29 июня – на Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;

с 0:00 27 июня до 12:00 29 июня – на четной стороне набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до набережной Мойки.

А также не более чем на 15 минут в течение часа будут перекрывать движение транспорта:

с 6:00 до 15:00 29 июня – по Миллионной улице от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки;

с 12:00 до 19:00 29 июня – по четной стороне набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до набережной Мойки;

с 16:00 до 22:00 29 июня – по Замковой улице и по Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой;

с 12:00 до 19:00 29 июня – по набережной реки Мойки от нечетной стороны набережной Фонтанки до улицы Пестеля (Пантелеймоновский мост).

Съемки второго фильма запретят парковку:

с 10:00 27 июня до 5:00 28 июня – на 4 – 5-й линиях В. О. от Среднего проспекта В. О. до Большого проспекта В. О.;

с 12:00 26 июня до 5:00 27 июня – в Волынском переулке от набережной Мойки до Большой Конюшенной улицы;

с 12:00 5 июня до 6:00 6 июля – на Кожевенной линии от дома 29 до Косой линии;

с 20:00 25 июля до 10:00 26 июля – улице Репина от бокового проезда Большого проспекта В.О. до Румянцевской площади;

с 10:00 26 июля до 7:00 27 июля – на 2 – 3-й линиях В. О. от дома 3 по 2-й линии В. О. до Университетской набережной и по нечетной стороне Румянцевской площади от 2 – 3-й линий В. О. до Кадетской линии.

Движение будут перекрывать: