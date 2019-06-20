Из-за поломки самолёта «России» в Симферополе другие петербуржцы застряли в Пулково. Они не могут вылететь в Анталью

Петербуржцы, которые должны были днём 20 июня отправиться на отдых в Турцию, застряли в Пулково на 8 часов. Задержка произошла из-за вынужденного возвращения борта «России» в Симферополь.

О затянувшемся ожидании в аэропорту «Фонтанке» сообщили читатели. Вылета в Анталью ожидают около четырёх сотен пассажиров.

Рейс FV5853 должен был покинуть воздушную гавань Петербурга в 16:10, но теперь рискует вылететь лишь в первом часу ночи. Самолёт, на котором должны были отправиться петербуржцы, застрял в Крыму из-за сбоя в работе закрылок. Сейчас резервный борт из Москвы летит в Симферополь, после чего отправится в Пулково, чтобы доставить отпускников в Анталью.