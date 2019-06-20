Позолотить киловатты. Подключение к электросетям будет обходиться в 136 раз дороже

Правительство России готовится пересмотреть льготы на присоединение дачных домиков и прочих небольших объектов к электрическим сетям.

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По действующим тарифам любой желающий может потребовать от сетевой компании подключить его домик или ларёк к общим сетям за 550 рублей. За эти деньги при соблюдении технических условий, например наличии подходящего счетчика, можно получить 15 кВт. Эта норма, установленная постановлением за подписью тогдашнего председателя правительства России Владимира Путина, действует с 2011 года. Руководство корпорации «Россети» предложило увеличить льготный тариф до 5 тысяч рублей за каждый киловатт. То есть подключение индивидуального дома должно будет стоить не 550, а 75 тысяч рублей за 15 кВт. Итого рост платы за присоединение будет в 136 раз.

Эти же 5 тысяч рублей, считают в «Россетях», стоит брать и с 1 кВт по так называемым стандартизированным тарифным ставкам. Такая льгота появилась в январе 2018 года для объектов мощностью до 150 кВт, в расчете на малый и средний бизнес. Ставку еще называют «бумажным тарифом» – формально малый бизнесмен оплачивает сетевикам только работу с документами, а работу бригады монтёров и материалы оплачивают дочерние компании «Россетей», например «Ленэнерго». В Петербурге подключение какой-нибудь пекарни на 150 кВт сейчас обходится примерно в 50 тысяч рублей, говорят предприниматели. По новой ставке получится 750 тысяч рублей, в 15 раз больше.

В Минэнерго на рассмотрении сейчас находится проект изменения всех этих льгот — в виде поправок к правительственному постановлению. «Проект прошел общественное обсуждение, рассматривался в профильных комитетах Госдумы, мы рассчитываем, что до конца года инициатива будет принята», – сообщили в четверг, 20 июня, «Фонтанке» в ПАО «Россети».

Заявленный льготниками за время действия постановления объем мощностей используется менее чем на 10%, объяснил позицию компании гендиректор «Россетей» Павел Левинский на собрании акционеров «Ленэнерго» во вторник, 18 июня. Речь о том, что при заявках на полные 15 кВт дачные домики потребляют 2 – 3 кВт. Тогда как энергетики обязаны вести кабели, способные выдержать полную мощность, и нести соответствующие расходы. Итого по стране они достигают около 40 млрд рублей, в Петербурге и Ленобласти — около 10 млрд.

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«Бесплатный товар порождает безответственное потребление», – резюмировал Павел Ливинский. И добавил, что считает логичным там, где местные власти хотят сохранить льготы, предложить им самим компенсировать расходы на льготников из региональных бюджетов: «Это справедливая, правильная мера».

Даже при повышении в 136 и 15 раз соответственно, настаивают в «Россетях», цена присоединения все равно останется льготной. Расходы на одно присоединение в среднем по России колеблются в пределах 100 тысяч рублей, уверяют сетевики. «Предлагаемые пять тысяч рублей – это минимальная усредненная стоимость подключения одного киловатта, – убеждает собеседник «Фонтанки» в компании. – В действительности, в зависимости от расстояния до потребителя, наличия свободных мощностей, рельефа местности и так далее, один киловатт обходится в 10 – 20, а иногда 50 тысяч рублей. И все эти расходы сейчас несут сетевики».

Инициатива предложить регионам самим из своих бюджетов субсидировать льготников нашла поддержку в федеральных органах власти, говорят в «Россетях».

Головная боль на миллиарды

Правительство Петербурга не получало пока официального предложения от сетевых компаний разделить с ними ответственность за садоводов или малых предпринимателей, сообщили «Фонтанке» в комитете по тарифам. Сейчас плата за присоединение к сетям для населения, как ее прямо называют в комитете, установлена в 550 рублей за 15 кВт, в полном соответствии с постановлением федерального правительства от 2011 года. Распоряжение о тарифах на 2019 год также установило максимальное расстояние от узла общих сетей, на котором льготник может рассчитывать получить присоединение, — 300 м в городе и 500 м в сельской местности.

«Если «Россети» рассчитывают на льготные программы присоединения, они сначала должны дать предложения комитету по энергетике, который вместе с комитетом финансов рассчитает, во сколько это обойдется бюджету», – уточнил собеседник «Фонтанки» в комитете. И заметил, что расходы сетевых компаний на льготное присоединение все равно закладываются в тариф на передачу электрической энергии для потребителей. То есть по факту за эти подключения уже и так платят все городские потребители электроэнергии.

В «Ленэнерго» комментировать инициативу материнской компании не стали. На собрании акционеров представители компании говорили о том, что из-за роста заявок на присоединение, вызванного льготниками, пришлось вкладываться в автоматизированную систему работы с клиентами. Всего за последний год «Ленэнерго» отработало около 40 тысяч таких заявок.

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Сетевые компании и правда несут огромные потери из-за льготного техприсоединения, и фактическая стоимость подключения садоводства может достигать нескольких миллионов рублей, говорят в московском Фонде энергетического развития.

«Разбудите среди ночи руководителя-сетевика, он даже тогда назовет льготное присоединение как свою главную головную боль, – говорит директор фонда Сергей Пикин. – Но можно понять и население, и малый бизнес — есть разница, подключить магазин за 50 – 100 тысяч или за несколько миллионов, когда этот магазин стоит от подстанции по другую сторону автомагистрали и монтёрам надо штробить насыпь насквозь».

В Ассоциации промышленников и предпринимателей Петербурга инициативу энергетиков встретили в штыки. «Монополизация экономики идет со всех сторон: торговые сети, коммунальное хозяйство, бытовые отходы, – среда обитания малого бизнеса и так последовательно ухудшается. Перед нами еще один шаг в этом же направлении, – считает председатель правления ассоциации Сергей Федоров. – Вместо того, чтобы модернизировать свое производство, улучшать систему управления, сетевые структуры выжимают соки из малого бизнеса».

Если «Россети» к концу года добьются изменения действующей льготной системы, ассоциация собирается обратиться к избранному губернатору Петербурга с просьбой предусмотреть в бюджете компенсации за подключение.

Объединения дачников и садоводов к губернатору идти не собираются, констатируя: ситуация с подключением к общим сетям и сейчас аховая. На данный момент не подключенными остаются до 85% товариществ, говорит активист профсоюзного движения дачных товариществ Александр Ханенко.

«Сетевые компании идут на все, чтобы не принимать заявки или затягивать рассмотрение. Как председатель правления я почти год с прошлого апреля добивался, чтобы провели кабель к нашему столбу с общим счетчиком — тогда как по нормативу на все про все должна была уйти пара месяцев», – возмущается активист. Зато 136-кратное увеличение цены избавит энергетиков от заявок дачников на 15 кВт и, полагает Александр Ханенко, сильно сократит общее количество обратившихся.

Алексей Дмитриев,

«Фонтанка.ру»