Отряд кораблей Северного флота вошёл в Карибское море

Средний морской танкер «Кама» и судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» из состава отряда кораблей Северного флота, выполняющего задачи похода в дальней океанской зоне, успешно завершили проход Панамского канала и встретились с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», сообщает МО РФ.

Спасательный буксир «Николай Чикер» завершает проход канала и через несколько часов присоединится к отряду.

В Карибском море отряд Северного флота разделится. Часть судов пойдёт на восток к островам Тринидад и Тобаго, а другая часть – на юг Карибского бассейна. Во время нахождения в Карибском море корабли и суда проведут совместное учение по оказанию помощи условно повреждённому судну и по спасению людей из воды, а также совершат деловые заходы в порты ряда государств региона.

Отряд кораблей и судов Северного флота вышел в дальний поход из Североморска 26 февраля. С начала дальнего похода корабли и суда отряда преодолели около 27 тысяч морских миль.