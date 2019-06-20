Совет российского парламента в понедельник проанализирует поручения президента РФ по итогам «Прямой линии»

Совет российского парламента в ближайший понедельник проанализирует поручения президента РФ по итогам «Прямой линии», сообщил председатель Государственной думы ФС РФ Вячеслав Володин.

«Работой по выполнению поручений президента РФ Владимира Путина, данных в ходе «Прямой линии» 20 июня, которые требуют законодательного решения, займется рабочая группа Государственной думы, отвечающая за ход реализации послания. В понедельник на Совете ГД мы это обсудим. Также будут даны поручения профильным комитетам Государственной думы», — сказал он парламентским журналистам, сообщает сайт Госдумы.

Володин отметил, что «Государственная дума уже ведет работу по целому ряду направлений, которые президент обозначил в ходе «Прямой линии».

В частности, анализом правоприменительной практики по статьям 228 и 303 УК РФ, а также по статье, которая касается уголовного преследования предпринимателей и компаний, занимаются профильные комитеты по госстроительству и законодательству и по безопасности и противодействию коррупции».

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«Что касается вопросов лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе «Прямой линии», то в Государственной думе создана и действует рабочая группа, занимающаяся вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан», — сказал председатель ГД.

Также он сообщил, что «во время «Прямой линии» к президенту обратился сотрудник МЧС, который поднял вопрос о необходимости повышения зарплат. Государственной думой рассмотрены в первом чтении поправки в бюджет 2019–2021 годов, которые предусматривают увеличение зарплат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей».

«Важно, чтобы каждый депутат, работая в своем округе, обсудил с избирателями проблемные вопросы, которые люди подняли в ходе «Прямой линии», и взял на контроль ситуацию с проблемными объектами, о которых шла речь», — добавил Вячеслав Володин.