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Финляндия
20.06.2019 18:40
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Выходные в Финляндии 22–23 июня: Иванов день, экстрим и Песчаный замок

В этот уик-энд в Суоми будут танцевать и жечь костры. Луна-парки зазывают гостей новинками, а в Лаппеенранте появилось место для любителей селфи.

Выходные в Финляндии 22–23 июня: Иванов день, экстрим и Песчаный замок

pixabay.com (kostiolavi)

Погода в предстоящие выходные в Финляндии будет неустойчивой, предупреждают метеорологи. После жары в пятницу похолодает. В субботу в западных и центральных районах страны пройдут дожди с грозами, температура воздуха – от +15 до +22 градусов Цельсия. В Хельсинки обещают +18. В воскресенье потеплеет на пару градусов, а дожди прольются на востоке Суоми.

В ночь на субботу, 22 июня, в Финляндии отмечают Юханнус (Иванов день), а праздничные гулянья начнутся уже в пятницу. На острове Сеурасаари в Хельсинки под открытым небом устроят фестиваль «Летние костры». Гостей ждут выступления танцоров и музыкантов, мастер-классы по плетению цветочных гирлянд, катание на лошадях, посещение сауны, а завершится вечер огромным костром на берегу. Билеты стоят 25 евро, детям до 12 лет вход бесплатный.

Juusi Hellsten, Helsinki Marketing

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Праздновать будут и на других островах. На Пихлаясаари костер будут жечь в 21:00, а также можно потанцевать, устроить пикник или поужинать в местных ресторанчиках.

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На крошечном острове Лонна устроят двухдневный фестиваль Stadin Juhannus. 21 и 22 июня выступят популярные финские артисты и диджеи, билеты на один день стоят от 30 евро, на оба дня – от 45 евро. Посетителей завлекают также в кафе и сауну.

Канун Юханнуса традиционно не обходится без танцев. Плясать приглашает даже парк аттракционов "Линнанмяки". Танцевать там будут с 19 до 21 часа. Вход в парк бесплатный.

Заодно можно протестировать новый аттракцион, появившийся в луна-парке на этой неделе. На американских горках Taiga, максимальная высота которых достигает 52 метра, можно промчаться со скоростью 106 км/ч, всё это с четырьмя переворотами и «мёртвой петлей». Кстати, в Тампере аттракцион свободного падения открылся ещё в мае.

На пляже Кивинокка в пятницу будут танцевать с 12 до 23 часов, вечеринки We Love Helsinki пройдут в клубах Kuudes linja и Kaiku, а на пляже Хернесааринранта даст концерт финская рок-группа «Happoradio».

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Кафедральный собор Хельсинки будет открыт в ночь на Ивана Купала. Побывать в главном храме столицы можно с 18 часов пятницы до 9 утра субботы. Вход бесплатный.

Если вы приехали в Хельсинки на выходные – есть повод задержаться там до понедельника. 24 июля на Хартвал-арене выступит американский автор-исполнитель Боб Дилан. В предыдущий раз обладатель «Грэмми», Пулитцеровской и Нобелевской премий приезжал в финскую столицу в 2008 году. Билеты стоят от 99 евро. О других концертах в финской столице.

В Лаппеенранте гостит крупнейший в Финляндии передвижной луна-парк Tivoli. В субботу и воскресенье прокатиться на аттракционах в городском порту можно с 12 до 20 часов. Также по субботам на площади Сатаматори с 18 до 19 устраивают бесплатные концерты.

А на набережной парка Рантапуйсто в честь 370-летия Лаппеенранты появилась металлическая фоторамка 1,8 на 2 метра. В ней можно сфотографироваться на фоне видов города.

Этим летом Песчаный замок в Лаппеенранте открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00 часа до 1 сентября. Вход на территорию бесплатный. На территории можно ознакомиться с историей 370-летнего города, выполненной из песка. Она представлена 20 различными композициями, которые выполнили скульпторы из семи разных стран.

Выходные в Финляндии 22-23 июня: Иванов день, экстрим и Песчаный замок

На территории крепости открылся Музей кавалерии, который будет работать до конца августа (Kristiinankatu, 2). Там расскажут, почему Лаппеенранта считается кавалерийским городом и какие традиции сохранились до сих пор.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»


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