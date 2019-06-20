Выходные в Финляндии 22–23 июня: Иванов день, экстрим и Песчаный замок

В этот уик-энд в Суоми будут танцевать и жечь костры. Луна-парки зазывают гостей новинками, а в Лаппеенранте появилось место для любителей селфи.

pixabay.com (kostiolavi)

Погода в предстоящие выходные в Финляндии будет неустойчивой, предупреждают метеорологи. После жары в пятницу похолодает. В субботу в западных и центральных районах страны пройдут дожди с грозами, температура воздуха – от +15 до +22 градусов Цельсия. В Хельсинки обещают +18. В воскресенье потеплеет на пару градусов, а дожди прольются на востоке Суоми.

В ночь на субботу, 22 июня, в Финляндии отмечают Юханнус (Иванов день), а праздничные гулянья начнутся уже в пятницу. На острове Сеурасаари в Хельсинки под открытым небом устроят фестиваль «Летние костры». Гостей ждут выступления танцоров и музыкантов, мастер-классы по плетению цветочных гирлянд, катание на лошадях, посещение сауны, а завершится вечер огромным костром на берегу. Билеты стоят 25 евро, детям до 12 лет вход бесплатный.

Праздновать будут и на других островах. На Пихлаясаари костер будут жечь в 21:00, а также можно потанцевать, устроить пикник или поужинать в местных ресторанчиках.

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На крошечном острове Лонна устроят двухдневный фестиваль Stadin Juhannus. 21 и 22 июня выступят популярные финские артисты и диджеи, билеты на один день стоят от 30 евро, на оба дня – от 45 евро. Посетителей завлекают также в кафе и сауну.

Канун Юханнуса традиционно не обходится без танцев. Плясать приглашает даже парк аттракционов "Линнанмяки". Танцевать там будут с 19 до 21 часа. Вход в парк бесплатный.

Заодно можно протестировать новый аттракцион, появившийся в луна-парке на этой неделе. На американских горках Taiga, максимальная высота которых достигает 52 метра, можно промчаться со скоростью 106 км/ч, всё это с четырьмя переворотами и «мёртвой петлей». Кстати, в Тампере аттракцион свободного падения открылся ещё в мае.

На пляже Кивинокка в пятницу будут танцевать с 12 до 23 часов, вечеринки We Love Helsinki пройдут в клубах Kuudes linja и Kaiku, а на пляже Хернесааринранта даст концерт финская рок-группа «Happoradio».

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Кафедральный собор Хельсинки будет открыт в ночь на Ивана Купала. Побывать в главном храме столицы можно с 18 часов пятницы до 9 утра субботы. Вход бесплатный.

Если вы приехали в Хельсинки на выходные – есть повод задержаться там до понедельника. 24 июля на Хартвал-арене выступит американский автор-исполнитель Боб Дилан. В предыдущий раз обладатель «Грэмми», Пулитцеровской и Нобелевской премий приезжал в финскую столицу в 2008 году. Билеты стоят от 99 евро. О других концертах в финской столице.

В Лаппеенранте гостит крупнейший в Финляндии передвижной луна-парк Tivoli. В субботу и воскресенье прокатиться на аттракционах в городском порту можно с 12 до 20 часов. Также по субботам на площади Сатаматори с 18 до 19 устраивают бесплатные концерты.

А на набережной парка Рантапуйсто в честь 370-летия Лаппеенранты появилась металлическая фоторамка 1,8 на 2 метра. В ней можно сфотографироваться на фоне видов города.

Этим летом Песчаный замок в Лаппеенранте открыт для посещения ежедневно с 10:00 до 21:00 часа до 1 сентября. Вход на территорию бесплатный. На территории можно ознакомиться с историей 370-летнего города, выполненной из песка. Она представлена 20 различными композициями, которые выполнили скульпторы из семи разных стран.

На территории крепости открылся Музей кавалерии, который будет работать до конца августа (Kristiinankatu, 2). Там расскажут, почему Лаппеенранта считается кавалерийским городом и какие традиции сохранились до сих пор.

Виктория Трифонова, «Фонтанка.ру»