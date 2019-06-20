Авиатопливу прикажут дешеветь. Правительство спешит отреагировать на претензии президента

Льготы производителей автомобильного бензина распространят на производителей авиационного керосина, заявили в четверг, 20 июня, в аппарате курирующего нефтегазовую отрасль вице-премьера Дмитрия Козака. Так правительство отреагировало на «наезд» президента в эфире «Прямой линии», сообщает RNS.

«Поправки в налоговое законодательство по корректировке "демпфера" будут оперативно доработаны с учетом возможности предоставления обратного акциза производителям авиационного керосина», – отрапортовали в аппарате вице-премьера. Речь о так называемом демпферном механизме, системе возмещения оптовым продавцам автомобильного бензина и дизельного топлива разницы между ценами на внутреннем и внешнем рынке. Считается, что выгоднее продавать за рубеж, потому что там дороже.

Владимир Путин на «Прямой линии» обвинил федеральных чиновников от топливной энергетики в высокой стоимости билетов — из-за того, что те не включили авиакеросин в систему компенсации убытков оптовым продавцам.

В конце мая объединение авиакомпаний объявило, что из-за выросшей за год на 44% стоимости топлива невозможно исполнить президентскую директиву о развитии региональных рейсов. Цены на авиабилеты начали резко расти этой зимой. Уже в марте авиакомпании потребовали у правительства льгот.