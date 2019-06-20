Успейте прокатить свой бренд на SUPe

Фото: Евгений Тирштайн

IV Международный фестиваль-карнавал сапсёрфинга в Петербурге «ФОНТАНКА-SUP» выходит на финишную прямую.

Ровно месяц остался до события, которое стало одной из визитных карточек Петербурга – 20 июля стартует карнавальное шествие на падлбордах, маршрут которого пройдёт по акваториям рек Мойки, Фонтанки, каналов Крюкова и Грибоедова. На сайте проекта Fontankasup.ru регистрируются спортсмены и любители сёрфинга с веслом со всей России и дальнего зарубежья. Тысячи жителей и гостей города станут свидетелями самого масштабного в Восточной Европе фестиваля-карнавала на воде.

Для тех, кто никогда не пробовал себя в этом виде спорта, есть время взять пару уроков, подготовить необычный костюм и покорить маршрут в борьбе за главные призы Фестиваля. Гостей, зрителей и болельщиков в зоне старта и финиша Фестиваля (на проезжей части вдоль Марсова поля со стороны реки Мойки) будут ждать игры и конкурсы для всей семьи, музыкальная программа, активности на гостевых площадках Партнёров Фестиваля. Самые дружные и креативные команды петербуржских (и не только) компаний примут корпоративное участие в заплыве, прокатив свои бренды на SUP-бордах по историческому центру города.

Стать партнёром фестиваля «ФОНТАНКА-SUP» и принять активное участие в фестивальной программе на суше или на воде можно, связавшись с организаторами по телефону +7(812) 416-7773 или на сайте https://fontankasup.ru.

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2019»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Стратегический партнер – Группа компаний "Новотранс"

Официальный страховой партнер – СК "ГАЙДЕ"

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Командный партнер – Группа «Эталон»

Командный партнер – «Банк Санкт-Петербург»

Партнер - компания PAROC

Партнер – Международный теннисный турнир ATP ST. Petersburg Open