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Происшествия
20.06.2019 18:20
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В Приморском районе водитель насмерть сбила велосипедиста. Кто проехал на красный – пока не ясно

Велосипедист скончался после удара о капот «Митсубиси» в Приморском районе Петербурга вечером 20 июня. Смертельная авария произошла на регулируемом пешеходном переходе.

Как сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД, автомобиль и велосипед столкнулись около половины пятого вечера на перекрестке проспекта Испытателей и улицы Сизова. 32-летняя женщина за рулем "Митсубиси» двигалась от Комендантской площади в сторону станции метро «Пионерская» по Испытателей, когда перед ней оказался двухколесный транспорт. Погибшему на вид около 50 лет, никаких документов при себе у него не оказалось. Кто из участников аварии нарушил правила дорожного движения, выяснит следствие.

 

 

 

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