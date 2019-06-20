Евросоюз продлил антироссийские "крымские санкции" еще на год

Совет ЕС принял решение продолжить "крымские санкции" еще на один год – это решение было принято в Брюсселе.

"20 июня 2019 года Совет продлил применение ограничительных мер на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя до 23 июня 2020 года", – говорится в сообщении на сайте Совета.

Ограничительные меры применяются к лицам и компаниям, расположенным в ЕС. Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе, в частности европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты; экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики.

В Совете ЕС напомнили о декларации главы дипломатии ЕС Федерики Могерини от 17 марта 2019 года, в которой говорилось, что ЕС остается непреклонным в своей приверженности суверенитету Украины и ее территориальной целостности.

С марта 2014 года ЕС постепенно вводил ограничительные меры против России, в ответ РФ ввела в отношении ЕС санкции, известные как "продуктовое эмбарго".