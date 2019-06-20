Петербургские застройщики подтвердили готовность к переходу на проектное финансирование

Проблемы строительного рынка в новых законодательных реалиях обсудили в рамках круглого стола «На часах 12 без пяти» координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу и президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров и участники строительного рынка.

По словам Александра Вахмистрова, компании в рядах «Объединения строителей СПб» представляют почти 90% петербургского рынка жилищного строительства, так что реформа, отменяющая долевое строительство обсуждается ими давно, как и новые поправки в №214-ФЗ. «Для нас это обычная практика – держать «руку на пульсе», – говорит он. – Наши застройщики детально разбираются во всех тонкостях законодательных изменений. Они обмениваются мнениями, делятся успешным опытом, ищут и находят способы продолжать работу в соответствии с новыми требованиями закона», – отметил на мероприятии координатор НОСТРОЙ по СПб. «Безусловно, хотелось бы поблагодарить за участие в наших совещаниях и консультативную помощь в этой работе профильного вице-губернатора Петербурга Николая Линченко и руководителей Комитета по строительству города», – подчеркнул г-н Вахмистров.

В свою очередь, вице-губернатор СПб Николай Линченко на круглом столе отметил, что на территории Санкт-Петербурга 192 застройщика строят многоквартирные дома с привлечением средств граждан по 431 разрешению на строительство и это составляет 24,8 миллионов квадратных метров.

По предварительным данным 72% проектов будут соответствовать строительной готовности 30% (это 308 проектов) и смогут продолжать строительство без перехода на проектное финансирование. 123 проекта с готовностью менее 30% должны будут перейти на эскроу. 32 проекта общей площадью 1,5 млн кв.м предположительно, не соответствуют критериям и находятся «в зоне пристального внимания». На сегодня выдано 90 заключений о степени готовности, 64 находятся на рассмотрении. Подводя итоги, вице-губернатор города отметил, что на данном этапе не видит особых проблем у строительной отрасли Петербурга.