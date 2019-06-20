Авто Недвижимость Работа Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+27°C
/ Завтра: +27
$ 63.39р
71.55р
18:19 20.06.2019
Расширенный поиск

Бизнес
20.06.2019 17:57
Печать

Объем инвестиций в транспортное ГЧП в Петербурге приближается к 1 трлн рублей. Москва далеко позади

 

Петербург стал лидером среди всех субъектов РФ по объему инвестиций в государственно-частные партнерства в области транспорта. К середине 2019 года стоимость таких проектов достигла 845,4 млрд рублей, посчитали в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Другим регионам, в том числе и столице, такие показатели и не снились: в Московской области – 321,7 млрд рублей, а в самой Белокаменной – 310,2 млрд рублей. Всего в транспортной сфере России на различных стадиях реализации находится 174 проекта ГЧП. 48% от общего количества – строительство автомобильных дорог, мостов, тоннелей и объектов дорожной инфраструктуры и сервиса. 20% реализуется в сфере общественного транспорта, 17% – проекты в области технологических комплексов, например фото- и видеофиксации нарушений ПДД, весогабаритного контроля, безопасности дорожного движения, ИТС. Еще 7% и 5% – в отраслях авиационного и железнодорожного транспорта.

В дирекции отмечают, что больше всего денег вкладывается в государственно-частные партнерства на федеральном уровне, без привязки к региону. Здесь объем инвестиций превышает планку в 1,6 триллиона рублей.

Реклама


Напомним, что ГЧП предполагает совместную работу бизнеса и государства. Так, частный инвестор вкладывает деньги и реализует проект, с которого впоследствии получает доход. Государство при этом выступает в качестве партнера, который либо делает финансовый транш в помощь бизнесу, либо компенсирует ему недополученную прибыль. В Петербурге наиболее известными примерами ГЧП являются Западный скоростной диаметр и трамвай «Чижик». Также аэропорт «Пулково» реконструировался по схеме ГЧП.

Осведомленные собеседники «Фонтанки» прокомментировали внушительную цифру в 845,4 млрд рублей кратко: «Возможно, все дело в способе подсчета».

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
20.06.2019 18:01

Петербургские застройщики подтвердили готовность к переходу на проектное финансирование

Проблемы строительного рынка в новых законодательных реалиях обсудили в рамках круглого стола «На часах 12 без пяти» координатор Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Санкт-Петербургу и президент СРО А «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров и участники строительного рынка.
shutterstock.com
20.06.2019 18:00

Царское село – Детское село – Пушкин: 309 лет со дня основания

В этом году один из красивейших пригородов Санкт-Петербурга отмечает свой 309-й день рождения. Специалисты строительной компании «Терминал-Ресурс», ведущие профессиональную деятельность в Пушкинском районе с 1992 года, поздравляют любимый город с Днём рождения!
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
20.06.2019 15:56

«Петербургская Недвижимость» начала продавать четыре новых жилых комплекса

Теперь компания предлагает клиентам еще более широкий выбор квартир. Благодаря партнерству с новым застройщиком ассортимент пополнили четыре объекта в зеленом Красносельском районе.
ГК «Эталон»
20.06.2019 14:32

Группа «Эталон» заселяет «Галактику»

С мая продолжается активное заселение масштабного проекта «Эталон ЛенСпецСМУ» – квартала «Галактика», расположенного сразу в двух районах Санкт-Петербурга – Адмиралтейском и Московском.
ПАО «Группа ЛСР»
20.06.2019 13:34

«Группа ЛСР» провела «зеленый» эксперимент в «Шуваловском

Компания использовала современную технологию гидропосева газона в озеленении жилого комплекса «Шуваловский», строительство которого «Группа ЛСР» завершает в Приморском районе Санкт-Петербурга.
«Главстрой Санкт-Петербург»/ ЖК «Северная долина»
20.06.2019 13:23

Шестой детский сад в ЖК «Северная долина» сдан в эксплуатацию

«Главстрой Санкт-Петербург», входящий в Группу компаний «Главстрой», ввел в эксплуатацию шестой детский сад в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе Петербурга. Планируется, что открытие дошкольного учреждения на 220 мест состоится в сентябре.
ГК «Полис Групп»
20.06.2019 13:12

После 1 июля ГК «Полис Групп» будет продавать свои объекты по ДДУ без счетов эскроу

ГК «Полис Групп» получила заключения о степени готовности для своих объектов городской черте. Все они соответствуют нормам Минстроя РФ для продолжения продаж квартир в них по договорам долевого участия без использования счетов эскроу после 1 июля 2019 года.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
20.06.2019 11:02

«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб»

«Отделстрой» получил почетную награду банка «Уралсиб» за лучшую продуктивность по итогам первого квартала 2019 года.
«Аквилон Инвест»
20.06.2019 10:49

«Аквилон Инвест» планирует вывести на рынок три новых объекта в Петербурге

Об этом рассказал Президент холдинга «Аквилон Инвест» Александр Рогатых в интервью «Фонтанке».
Холдинг RBI
19.06.2019 18:00

Эксперты Urban Awards оценили проект развития территории вокруг Левашовского хлебозавода

Проект Futurist компании RBI (входит в Группу RBI) вошел в число пяти финалистов федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
фото предоставлено компанией Группа ЦДС
19.06.2019 15:32

Бесплатные занятия йогой в двух петербургских парках продлят до конца лета

Группа ЦДС продлевает до 31 августа сезон бесплатных занятий йогой в двух петербургских парках: им. Академика Сахарова и Палевском сквере. Тренировки будут проводиться каждую субботу, с 11 до 13 часов.
Группа компаний «ЦДС»
19.06.2019 12:48

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области

Группа ЦДС возглавила ТОП застройщиков Ленинградской области по объему текущего строительства. Такие данные приводит Единый реестр застройщиков (ЕРЗ).