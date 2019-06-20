Объем инвестиций в транспортное ГЧП в Петербурге приближается к 1 трлн рублей. Москва далеко позади

Петербург стал лидером среди всех субъектов РФ по объему инвестиций в государственно-частные партнерства в области транспорта. К середине 2019 года стоимость таких проектов достигла 845,4 млрд рублей, посчитали в АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Другим регионам, в том числе и столице, такие показатели и не снились: в Московской области – 321,7 млрд рублей, а в самой Белокаменной – 310,2 млрд рублей. Всего в транспортной сфере России на различных стадиях реализации находится 174 проекта ГЧП. 48% от общего количества – строительство автомобильных дорог, мостов, тоннелей и объектов дорожной инфраструктуры и сервиса. 20% реализуется в сфере общественного транспорта, 17% – проекты в области технологических комплексов, например фото- и видеофиксации нарушений ПДД, весогабаритного контроля, безопасности дорожного движения, ИТС. Еще 7% и 5% – в отраслях авиационного и железнодорожного транспорта.

В дирекции отмечают, что больше всего денег вкладывается в государственно-частные партнерства на федеральном уровне, без привязки к региону. Здесь объем инвестиций превышает планку в 1,6 триллиона рублей.

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Напомним, что ГЧП предполагает совместную работу бизнеса и государства. Так, частный инвестор вкладывает деньги и реализует проект, с которого впоследствии получает доход. Государство при этом выступает в качестве партнера, который либо делает финансовый транш в помощь бизнесу, либо компенсирует ему недополученную прибыль. В Петербурге наиболее известными примерами ГЧП являются Западный скоростной диаметр и трамвай «Чижик». Также аэропорт «Пулково» реконструировался по схеме ГЧП.

Осведомленные собеседники «Фонтанки» прокомментировали внушительную цифру в 845,4 млрд рублей кратко: «Возможно, все дело в способе подсчета».