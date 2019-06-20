В Карелии на пути в Финляндию отловили африканца

В пограничной зоне на территории Костомукшского городского округа задержан гражданин Кении, который намеревался тайно пробраться в Евросоюз.

Как сообщили 20 июня в ПУ ФСБ по Республике Карелии, африканец прибыл в Костомукшу на такси, не имея пропуска в пограничную зону. В тот момент, когда африканца остановили силовики, он двигался в сторону Государственной границы РФ. Зачем он приехал в Костомукшу, кениец пограничникам объяснить не смог.

Суд оштрафовал иностранца на тысячу рублей. После разъяснительной беседы нарушителя отправили в Москву, чтобы оттуда он вернулся на родину.

Задержания граждан третьих стран на границе России и Финляндии в последние пару месяцев участились. Так, на территории Выборгского района Ленобласти регулярно попадаются иранцы, которые хотят попасть в ЕС. Двое перебежчиков, взятых в Ленобласти, ранее были замечены в Карелии.