Экс-глава отдела по борьбе с наркотиками в Подмосковье заключён под стражу. Его обвиняют в хранении наркотиков и фальсификации

Бывший глава отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Подмосковье заключён под стражу. Экс-начальника ОНК МУ МВД России «Раменское» обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия, фальсификации материалов оперативно-разыскной деятельности и незаконном обороте психотропных веществ.

Об избрании меры пресечения 20 июня сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области. По данным следствия, в феврале 2017 года подполковник полиции приказал троим подчинённым сфальсифицировать материалы оперативно-разыскной деятельности о причастности местного жителя к обороту психотропных веществ. Собранные «доказательства» были переданы в следственное управление МУ МВД России «Раменское», где в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого арестовали на 11 месяцев.

Кроме этого, как сообщает пресс-служба следственного комитета, начальник отдела собственноручно купил и подбросил потерпевшему синтетический наркотик, который позднее фигурировал в деле. Судья не нашел в действиях мужчины состава преступления и вернул материалы на дополнительное расследование. В дальнейшем в органах полиции уголовное дело было прекращено, а мужчина отпущен из-под стражи.

Подчинённые начальника отдела ранее были задержаны. Им уже предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и фальсификации материалов следствия. Все трое находятся под стражей.