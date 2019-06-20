Петербургские слабовидящие спортсмены готовы преодолеть международный вело-водный маршрут в 400 км. Но им требуется финансовая поддержка

Команда слабовидящих спортсменов из Санкт-Петербурга планирует принять участие в III Международном комбинированном (вело-водном) пробеге на тандемах. Благотворительный Фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» просит поддержать паралимпийцев и помочь собрать 43 000 рублей для преодоления маршрута протяженностью около 400 км.

Пробег пройдёт по маршруту Петербург – Хельсинки – Турку – Аландские острова – Стокгольм – Петербург. Старт состоится 19 июля 2019 года. Главная цель пробега – развитие спорта среди спортсменов с нарушением слуха и зрения.

Санкт-Петербург готовы представить четверо спортсменов: Дмитрий Неуступкин, Сергей и Олеся Шараповы (все слабовидящие спортсмены) и Александр Григорьев (ведущий спортсмен, пилот).

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Участники являются призёрами всероссийских турниров по адаптивному скалолазанию, а также членами туристического клуба «Масштаб плюс», который существует с 2007 года и организует доступные путешествия для незрячих людей. К слову, в 2018 году впервые петербургские слабовидящие спортсмены Андрей Гостев, Сергей Шарапов и Дмитрий Неуступкин преодолели в Швейцарии более 200 км по маршруту легендарного русского полководца Александра Суворова. В этом году новая цель – комбинированный маршрут протяжённостью около 400 км.

«Для меня это серьёзная проверка на прочность тела и характера. Но в походе я чувствую невероятную свободу и колоссальное удовлетворение от того, что вместе со мной могут ощутить тоже самое и мои незрячие, слабовидящие коллеги-спортсмены», – поделился Сергей Шарапов.

Для преодоления маршрута спортсменам необходима поддержка и сумма 59 000 рублей. Благодаря акции «Рубль в день», в которой принимает участие БФ «ТОЧКА ОПОРЫ», удалось собрать 16 000 рублей, осталось – 43 000 рублей. Средства будут направлены на транспортные расходы и остановки в кемпингах, которые запланированы по маршруту.

Сделать пожертвование на любую сумму и удобным для вас способом можно на сайте Благотворительного фонда «ТОЧКА ОПОРЫ» или связавшись с сотрудниками: info@fondopora.ru, (812) 983 72 21.