Данные с телефонов Nokia будут храниться в Финляндии – HMD Global переносит серверы из Сингапура

Финская компания HMD Global, которая занимается разработкой и продажей смартфонов под брендом Nokia, переносит пользовательские данные из Сингапура в Финляндию. Об этом 20 июня сообщает РИА "Новости".

«HMD Global, выпускающая телефоны Nokia, объявляет о партнерстве с консалтинговой фирмой CGI и Google Cloud для перемещения и хранения данных телефонов в Google Cloud Region в Хамине, Финляндия. Этот шаг предоставит пользователям телефонов Nokia еще больше возможностей, повысив скорость и точность обновлений, предоставляемых телефонам Nokia", – заявили в компании.

Первыми хранить данные в Финляндии начнут новые модели Nokia 4.2, Nokia 3.2 и Nokia 2.2, у остальных моделей данные будут перенесены после обновления операционной системы до Android Q, процесс планируется завершить в 2020 году.

В марте 2019 года власти Финляндии заподозрили, что телефоны Nokia 7 Plus отправляют некоторые персональные данные на государственный сервер China Telecom в Китае. Позже производитель признал, что некоторые смартфоны этой модели действительно посылали информацию из-за ошибки программирования. После обновления программного обеспечения дефект был исправлен.

Ранее также сообщалось, что Google инвестирует 600 млн евро в новый дата-центр в Хамине.