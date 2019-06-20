Трамп о сбитом беспилотнике: Иран совершил "очень большую ошибку"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран совершил "очень большую ошибку", сбив американский беспилотник-шпион вблизи своих границ.

"Иран совершил очень большую ошибку!" – написал глава Белого дома в Twitter после инцидента с американским беспилотником, который был сбит, по мнению американцев, в международном воздушном пространстве над водами Ормузского залива.

Iran made a very big mistake! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 июня 2019 г.

Источник авторитетного издания Reuters подтвердил, что беспилотник MQ-4C Triton, принадлежащий американскому военно-морскому флоту, был сбит ракетой класса «земля – воздух». Он уточнил, что это произошло в международном воздушном пространстве над водами Ормузского залива.

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Ранее представитель Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) капитан Билл Урбан заявил, что Иран не мог сбить американский беспилотник. Перед этим военно-воздушные силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что сбили беспилотный разведывательный аппарат США, когда он вошел в воздушное пространство Ирана в южной провинции Хормосган.

Позже Пентагон признал потерю своего беспилотника у Ирана.