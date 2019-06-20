Автобус с 20 пассажирами съехал в кювет под Ярославлем. Следственный комитет начал проверку

В Ярославской области в ДТП попал автобус с двумя десятками пассажиров «на борту». В больницу доставили кондуктора.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ярославской области, авария произошла 20 июня около 10:20 на Школьной улице в деревне Ананьево. По предварительной информации, автобус «ПАЗ» маршрута Ярославль – Ананьино под управлением 22-летнего молодого человека съехал в кювет, но, к счастью, не опрокинулся.

В момент ДТП в автобусе находились около 20 человек. В результате аварии пострадала 55-летняя женщина-кондуктор, ее доставили в больницу.

Следственный комитет по Ярославской области начал доследственную проверку «на предмет наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», рассказали в ведомстве порталу 76.ru.