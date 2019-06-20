Глава Конституционного суда Молдавии подал в отставку после неудавшегося переворота в стране

Председатель Конституционного суда (КС) Молдавии Михаил Поалелунжь заявил об отставке.

"Сегодня, 20 июня 2019 года, г-н Михай Поалелунжь подал в отставку с должности судьи и председателя Конституционного суда", – говорится в кратком сообщении на официальном сайте КС Молдовы. Ожидается, что в ближайшее время об отставке заявят и остальные члены КС.

Президент республики Игорь Додон со своей стороны призвал всех членов Конституционного суда подать в отставку.

"Призываю всех членов Конституционного суда подать в отставку или можете дождаться завтрашнего решения Венецианской комиссии, а также парламентской процедуры, которая состоится на следующей неделе. Решение принадлежит вам", – написал он на своей странице в фейсбуке после того, как стало известно об отставке председателя КС.

Решения КС привели к двоевластию в Молдавии, которое продолжалось с 8 по 14 июня. КС, выполняя указания Демократической партии, лидером которой является крупнейший олигарх страны Плахотнюк, 9 июня принял решение о временной передаче полномочий президента исполняющему обязанности премьер-министра Павлу Филипу. Это было сделано для роспуска парламента и назначения досрочных выборов – президент страны Игорь Додон сделать это отказывался, что сочли невыполнением конституционных обязательств с его стороны. Действия противников Додон назвал «узурпацией власти», а решение Конституционного суда объяснил его подконтрольностью. В качестве ответа Додон пригрозил «мобилизацией» – внутренней и внешней. В последующие дни сторонники Додона на акциях протеста смогли повлиять на ставленников Плахотнюка, и они отказались от власти. В подавляющем большинстве они бежали из Молдовы.