Депутаты Госдумы России покинули парламент Грузии после захвата здания радикалами

Председатель комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы ФС РФ и президент Межпарламентской ассамблеи православия Сергей Гаврилов сообщил, что здание парламента было захвачено радикалами и поэтому парламентарии МАП покинули здание парламента Грузии под охраной. Об этом сообщает официальный сайт нижней палаты российского парламента 20 июня

«Мы покинули здание под охраной», — заявил депутат. Он находится в Грузии на заседании 26-й Генеральной ассамблеи МАП.

Накануне приезда российских парламентариев, как выразился Сергей Гаврилов, была распространена фейк-ньюс с обвинениями Сергея Гаврилова в том, что он участник войн в Абхазии и Приднестровье. В свою очередь Сергей Гаврилов опроверг все обвинения своего участия, так как он никогда не участвовал в каких?то военных конфликтах, и отметил, что «Россию и Грузию объединяют братские православные узы».

Депутат также отметил, что в ближайшее время участники Генеральной ассамблеи обсудят, каким образом продолжать сорванное заседание Межпарламентской ассамблеи православия.