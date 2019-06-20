В Финляндии суд наказал пятого из восьми иностранцев по делу об изнасиловании 13-летней

Уездный суд Оулу 20 июня приговорил 25-летнего Мохамеда Али Османа к четырем годам тюрьмы за жестокое изнасилование и сексуальную эксплуатацию ребенка, сообщает Yle. Осман – один из восьми фигурантов масштабного дела о серии преступлений, жертвой которых стала 13-летняя девочка.

Согласно судебному заключению, преступления были совершены в августе, сентябре и октябре 2018 года в частной квартире.

Насильник и жертва познакомились в Facebook, поддерживали связь через социальные сети и встречались три раза в квартире мужчины. Как уточняет Ilta-Sanomat, в октябре мужчина вновь зазывал девочку к себе и предлагал её деньги, но в суде он это отрицал.

Ранее четверо фигурантов получили 2, 4, 3 года и 3 года 4 месяца тюрьмы по статьям "Сексуальная эксплуатация ребенка", "Вовлечение ребенка в сексуальные действия" и "Изнасилование при отягчающих обстоятельствах".

Именно с этого дела начался скандал национального масштаба, потрясший всю Финляндию. После того, как оно было предано огласке, были раскрыты другие похожие случаи, когда приехавшие в Финляндию в качестве просителей убежища мужчины совершали сексуальные преступления против несовершеннолетних.