КС Украины признал конституционным указ Зеленского о роспуске парламента страны

Справка:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля. В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР. Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР. На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента. Депутаты, которые считают указ президента неконституционным, говорили, что он нарушил право граждан избирать депутатов на 5 лет и право депутатов создать новую коалицию.