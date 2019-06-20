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Власть
20.06.2019 16:51
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КС Украины признал конституционным указ Зеленского о роспуске парламента страны

Конституционный суд Украины 20 июня признал соответствующий основному закону страны указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады 8-го созыва и назначении досрочных парламентских выборов.

Об этом "Украинской правде" сообщают несколько источников, независимых друг от друга.

По словам одного из собеседников издания, "за" проголосовали 11 судей. Выборы назначены на 21 июля.

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Справка:

21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля. В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР. Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР. На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента. Депутаты, которые считают указ президента неконституционным, говорили, что он нарушил право граждан избирать депутатов на 5 лет и право депутатов создать новую коалицию.

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