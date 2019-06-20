«Я рос в ленинградском дворе». Путин объяснил, почему он такой вежливый

В ходе прямой линии 20 июня Владимир Путин ответил на вопрос телезрителей о вежливости. «Почему вы такой вежливый, когда нас поливают?» – спросили его.

«Я рос в ленинградском дворе, в Питере внешняя среда призывает к определенной гармонии, среда не может не оказывать влияние на формирование гармонии... Эрмитаж, Русский музей… Политическая культура – это общая культура», – заметил президент.

Он добавил, что представляет Россию, то есть высокообразованную страну. Кроме того, именно человеческое общение между первыми лицами иногда спасает дипломатию, когда отношения между странами уже критичные.

В начале прямой линии Владимира Путина также спросили, кем он себя ощущает – россиянином или москвичом. «Я петербуржец», – ответил он.

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Напомним, что 17-я по счету прямая линия длилась чуть больше четырех часов. На нее прислали более двух миллионов вопросов. «Фонтанка» наблюдала за ней в текстовой трансляции.