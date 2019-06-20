Автоцистерна ополовинила Ford Kuga на КАД под Кронштадтом

Легковушка и большегруз столкнулись на кольцевой автодороге в Кронштадтском районе Петербурга. Серьезно пострадали два человека.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 15 часов на 127-м километре внутреннего кольца КАД, сразу после Кронштадта, столкнулись грузовой Mercedes и автомобиль Ford Kuga. Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» уточняют, что грузовик въехал попутному «Форду» в зад, из-за чего лекговушка получила серьезные повреждения.

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В результате аварии водитель «Форда» и его 55-летняя пассажирка получили тяжелые травмы. Все обстоятельства произошедшего выясняет ГИБДД.