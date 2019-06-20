«Яндекс.Такси» показал рабочий прототип электронного путевого листа

фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»

Это упростит техосмотр машин и медицинский контроль перед рейсами.

19 июня «Яндекс» представил концепцию и первый прототип электронного путевого листа, который упростит обязательный предрейсовый техосмотр автомобиля и процедуру медицинского контроля водителя. Бумажные путевые листы используются со времён Советского Союза, без них нельзя выходить на рейсы водителям общественного, коммерческого и служебного транспорта.

фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»

«Яндекс.Такси» предлагает отказаться от бумажного подтверждения предрейсового осмотра и перейти к электронным путевым листам. Это позволит собирать в единой базе данных всю актуальную информацию о прохождении осмотров. Доступ к этой базе могут получить все необходимые ведомства, например, ГИБДД и транспортная инспекция.

Чтобы проверить у водителя наличие листа, дорожному инспектору будет достаточно лишь «пробить» его по электронной базе. В будущем эту модель можно использовать не только в сфере такси, но и для других видов городского общественного и даже грузового транспорта.

Электронный путевой лист формируется просто. Водитель через свое рабочее мобильное приложение записывается на осмотр на ближайшую к нему точку, например, на АЗС, где его встречает механик, проверяет машину и принимает решение о допуске автомобиля на линию. Там же с помощью специального оборудования врач проводит удаленный осмотр водителя. Если водитель благополучно прошел все проверки, он получает электронные отметки, которые сохраняются в базе данных на время его рабочей смены, и доступ к заказам.

фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»

Если транспортная организация крупная и держит в штате медиков и техников, результаты их осмотров нужно будет вбить в базу электронных путевых листов.

Электронные листы будут удобны сразу всем. Государству и городу они дадут прозрачную систему контроля поездок. Таксопаркам помогут в 3-4 раза снизить организационные издержки и затраты на содержание штата врачей и механиков. У таксистов появятся удобная и простая схема выхода в рейс, экономия рабочего времени на 2-3 часа в неделю и повышение среднего часового заработка.