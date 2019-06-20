Путин со слезами рассказал, за что ему стыдно. В Москве закончилась «прямая линия» с президентом

В финале прямой линии 20 июня Владимир Путин рассказал о случае, за который ему стыдно до сих пор, при этом на глазах президента выступили слезы.

Во время одной из поездок к главе государства подошла женщина преклонного возраста, что-то сказала, упала на колени и дала Путину записку.

«Я сказал, что посмотрю. Забрал, отдал помощникам. И ее потеряли. Никогда этого не забуду. Мне до сих пор стыдно, – сказал президент. – Наверняка там было что-то о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или что-то в этом роде. Но ее потеряли».

Семнадцатая по счету прямая линия Владимира Путина длилась 4 часа и 10 минут. «Фонтанка» наблюдала за ней в текстовой трансляции.