Россияне задумались, не инопланетянин ли Путин. Он всё отрицает

Владимир Путин в ходе брифинга в завершение прямой линии заявил, что он – живой человек. Вопрос поступил от телезрителей.

«Вы не инопланетянин?» – спросили президента.

«Нет, у меня есть показания близких… мои дети, в конце концов», – ответил он.

Также глава государства заметил, что он не устал быть президентом, иначе не стал бы избираться на новый срок.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня больше четырех часов отвечал на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдала в текстовой трансляции.