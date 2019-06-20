Новые штрафы добрались и до Петербурга: в городе появилась первая «вафельница»

На одном из перекрестков в Выборгском районе Петербурга появилась новая разметка. В ночь на 20 июня дорожники нанесли первую в городе «вафельницу».

Вафельная разметка появилась на Т-образном перекрестке улицы Орбели и Светлановского проспекта. Наносить ее начали вечером 19 июня, заметили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Как и планировалось, она должна была появиться на перекрестке до 20 июня.

Напомним, что, согласно изменениям в ПДД от 28 апреля 2018 года, разметка 1.26 «Вафельница» – желтые пересекающиеся линии – обозначают участок, который запрещается пересекать, если на перекрестке образовался затор. При этом речь идет о тех, кто едет прямо, поворачивающие направо или налево не будут мешать другим участникам движения. Штраф для тех, кто не успел покинуть «вафельницу» до включения красного сигнала светофора, составит тысячу рублей.

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Некоторые автомобилисты выразили недоумение тем, что для первой «вафельницы» выбрали Т-образный перекресток, который к тому же «и не особо перегружен». Однако, как отмечали в КРТИ, такую разметку наносят только на перекрестках, оборудованных автоматическими средствами фотофиксации нарушений ПДД, и на пересечении Орбели и Светлановского как раз установлены камеры.

«По мере появления подобных комплексов, при наличии достаточного финансирования, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры рассмотрит возможность организации «вафельной» разметки по данным адресам», – отмечали в ведомстве.

Как рассказали в СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», «вафельницу» наносят с применением желтого холодного пластика. Он более яркий, меньше тускнеет при эксплуатации и имеет более высокий показатель сцепления. Нанесение такой разметки на одном перекрестке занимает около 5 часов, а средняя стоимость работ составляет 120 тысяч рублей. До конца 2019 года «вафельницу» также планируется нанести на перекрестках Пискаревского и Полюстровского проспектов и Богатырского проспекта с Коломяжским.