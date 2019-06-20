Путин посоветовал Павлу Грудинину вывести деньги из офшоров, если он хочет стать новым Примаковым

В ходе прямой линии 20 июня Владимир Путин обратил внимание на поступивший через СМС вопрос, в котором президенту напомнили, что его предшественник Борис Ельцин поставил во главе правительства Евгения Примакова.

«Не пора ли возглавить правительство Грудинину?» – гласил вопрос.

«Но у Примакова не было счетов за границей, Евгений Владимирович был абсолютно чистый и прозрачный человек, – ответил на это президент. – Прежде чем принимать такие решения, надо деньги из офшоров вывести».

Евгений Примаков был членом ЦК КПСС в 1989 – 1990-х годах. После роспуска КПСС в связи с развалом СССР в 1991 году был членом партии "Отечество – Вся Россия" в конце 90-х годов прошлого века. Павел Грудинин шел на выборы президента РФ в 2018 году кандидатом от КПРФ.