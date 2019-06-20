В Кузбассе курсанты ФСИН с помощью биты и форменного ремня пытались расправиться с однокурсницей. Они не хотели отдавать кредит

Трех курсантов Федеральной службы исполнения наказаний признали виновными в покушении на убийство однокурсницы из корыстных целей. Решение вынесла коллегия присяжных Центрального районного суда Новокузнецка, сообщает прокуратура Кемеровской области 20 июня.

По версии следствия, в июле в 2017 года однокурсница обвиняемых по их просьбе взяла кредит – 267 тысяч рублей. Деньги девушка передала знакомому. В декабре того же года она пришла домой и застала в своей квартире молодого человека вместе с двумя приятелями — те пробрались в жильё с помощью дубликата ключа. Курсанты напали на однокурсницу, семь раз ударили её битой по голове, затем на шею накинули форменный пояс и попытались задушить. Когда жертва перестала подавать признаки жизни, незваные гости покинули квартиру.

На следующий день в институт девушка не пришла, её нашли с переломами черепа, но живую и госпитализировали.

«Все трое подсудимых вину не признали, при этом организатор убийства категорически отрицал свою причастность. Именно он изъявил желание рассматривать дело с участием присяжных заседателей. Двое других непосредственных исполнителей убийства также оспаривали свою вину», — отметили в прокуратуре.

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Накануне присяжные вынесли обвинительный вердикт. В следующем судебном заседании сторона обвинения предложит суду свое мнение по квалификации действий виновных и мере их наказания.