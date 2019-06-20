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20.06.2019 15:58
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Умер бизнесмен Владимир Коган

Умер владелец "Уралсиба" Владимир Коган, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя семьи бизнесмена.

В прошлом году у бизнесмена случился инсульт.

Владимир Коган родился 27 апреля 1963 года в Ленинграде. Один из самых видных представителей петербургского бизнеса 1990-х гг. С конца 1980-х гг он занимался торговым бизнесом, а в 1994 году вместе с партнерами получили контроль и возглавил Промышленно-строительный банк, который долгое время был одним из системообразующих городских банков. Кроме того, Владимир Коган и его основной партнер Давид Трактовенко выступали учредителями целого ряда других финансовых, торговых и промышленных структур. В 2004 году Промстройбанк вошел в ВТБ, после чего Коган перешел на госслужбу – в Росстрой. Самым заметным его проектом для Петербурга стало завершение строительства Комплекса защитных сооружений от наводнений – дамбы. После завершения этого проекта возглавил Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Уйдя с госслужбы Владимир Коган вернулся в бизнес, занявшись нефтепереработкой, строительством, а в 2015 году купил контрольный пакет московского банка "Уралсиб". Его супруга Людмила Коган возглавляет компанию "БФА Девелопмент".

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