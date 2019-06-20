Шведская прокуратура отказалась обжаловать отказ о заочном аресте Джулиана Ассанжа

Справка:

Напомним, последние семь лет Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. После того, как южноамериканское государство лишило его дипломатического убежища, основателя WikiLeaks задержали. В мае английский суд назначил Ассанжу 50 недель заключения за нарушение условий освобождения под залог.

В Швеции Ассанжу вменяют изнасилование двух женщин. В США – шпионаж и разглашении гостайны: в 2010 году журналист обнародовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.