Шведская прокуратура отказалась обжаловать отказ о заочном аресте Джулиана Ассанжа
Прокуратура Швеции решила не обжаловать решение окружного суда Упсалы, отказавшего в заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Об этом 20 июня сообщается в пресс-релизе ведомства.
«Время для подачи апелляции истекает в понедельник, 24 июня, но прокурор решил не подавать апелляцию», – говорят в прокуратуре.
«В настоящее время работа сосредоточена на контроле доказательств в ходе расследования путем проведения некоторых дополнительных допросов», – пояснила заместитель главного прокурора Ева-Мари Перссон, которая ведет расследование.
Окружной суд Упсалы 3 июня отказал прокуратуре в заочном аресте основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Но шведская прокуратура всё ещё может его допросить без ордера на арест. Адвокат Ассанжа Пер Самуэльссон подчеркнул, что у него нет уверенности в том, что Ассанжу будут предъявлены обвинения.
Справка:
Напомним, последние семь лет Джулиан Ассанж жил на территории посольства Эквадора в Лондоне. После того, как южноамериканское государство лишило его дипломатического убежища, основателя WikiLeaks задержали. В мае английский суд назначил Ассанжу 50 недель заключения за нарушение условий освобождения под залог.
В Швеции Ассанжу вменяют изнасилование двух женщин. В США – шпионаж и разглашении гостайны: в 2010 году журналист обнародовал сотни тысяч секретных документов, имевших отношение к войне в Ираке, Афганистане, Ливии и Сирии.