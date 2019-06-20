Путин: Санкции – большая ошибка со стороны Соединенных Штатов

В ходе прямой линии 20 июня Владимир Путин ответил на вопрос, готов ли он встретиться с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить вопрос санкций.

«Диалог всегда хорош, он всегда востребован, – сказал глава государства. – Если американская сторона проявляет к этому интерес, мы готовы к этому диалогу настолько, насколько наши партнеры к нему готовы».

При этом Путин подчеркнул, что даже если президент США хочет делать шаги навстречу, ему все равно придется оглядываться на требования избирательной кампании, в которую он вступил. Часть американского истеблишмента спекулирует на теме взаимоотношений России и США, «пытаясь что-то выловить в этой мутной воде» и придумывает «разные фейки».

Президент РФ отметил, что ему есть о чем поговорить с Трампом: например, истекает срок действия договора СНВ-3.

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«Санкции – это большая ошибка со стороны Соединенных Штатов», – подытожил Путин.

Ранее российский президент сказал, что Москва ни с кем не ссорилась, а потому мириться не с кем.

За прямой линией Владимира Путина, который 20 июня отвечает на вопросы населения, «Фонтанка» наблюдает в текстовой трансляции.