Путин пообещал 13-летней россиянке место в Нахимовском училище в Петербурге

В ходе прямой линии с Владимиром Путиным к нему обратилась 13-летняя россиянка, она спросила его о возможности поступить в Нахимовское училище. Она отметила, что хочет стать офицером ВМФ.

«В Петербурге новая площадка это предусматривает, если я не ошибаюсь», – ответил президент, добавив, что если это и не так, то после его слов места должны появиться.

«Ничего недоступного для женщин в армии нет», – ответил он курсанткам из Краснодара в истребительной и штурмовой авиации.

«Я думаю, ваша замечательная коса поместится в шлемофон. Других препятствий для того, чтобы вы служили в истребительной авиации, я не вижу», – добавил он во время прямой линии, которая проходит 20 июня.