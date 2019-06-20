На Васильевском легковушка сбила 79-летнюю бабушку на регулируемом переходе

В Василеостровском районе Петербурга днем 20 июня под колесами автомобиля пострадала пенсионерка. Очевидцы утверждают, что она шла на «зеленый».

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 12:52 на регулируемом пешеходном переходе у дома 6 по Большому проспекту В. О. 41-летний мужчина на автомобиле Chevrolet сбил 79-летнюю женщину-пешехода. В результате пенсионерка получила травмы средней степени тяжести.

Со слов очевидцев, автомобилист поворачивал, а пострадавшая переходила дорогу на разрешающий сигнал. «Есть там светофор. Бабушка шла на зеленый. По зебре. Водитель поворачивал на перекрёстке. Говорит, «не заметил», – пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Вероника.

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Накануне утром на Дальневосточном проспекте тоже сбили женщину. По данным ГИБДД, ДТП также произошло в зоне регулируемого пешеходного перехода. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Всего, по данным Управления ГИБДД по СПб и ЛО, за 19 июня в Петербурге произошло 371 ДТП. В девяти из них пострадали люди. Травмы получили 11 взрослых и один ребенок, один человек погиб. В Ленинградской области инспекторы зафиксировали 74 дорожные аварии, в том числе 6 – с пострадавшими. Травмы получили пятеро взрослых и двое детей. Погибших не было.