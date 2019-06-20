Путин рассказал, что думает о «рубильнике» США, который может выключить свет во всей России

В ходе прямой линии 20 июня президента Путина спросили, можно ли с территории США выключить свет во всей России, «есть ли у них рубильник».

«Я слышал об этой статье в «Нью-Йорк Таймс» и о реакции президента США, – сказал Путин. – Я не знаю, как это трактовать, но мы должны на это реагировать и понимать, о чем речь. Мы многократно предлагали нашим партнерам выработать правила поведения в киберпространстве. Но пока никакого вразумительного ответа мы от них не получили».

Владимир Путин отметил, что Барак Обама «на излете своего президентства» согласился такие правила выработать, но не успел ничего сделать. «Мы должны думать о том, как себя обезопасить от любых кибератак. Мы не только думаем об этом, но и занимаемся этим», – заверил Владимир Путин.

Напомним, ранее издание «The New York Times» опубликовало статью о том, что Соединенные Штаты наращивают масштабы кибератак на энергетическую систему России. Президент США Дональд Трамп обвинил авторов этого текста в государственной измене.