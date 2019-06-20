«Зенит» может поменяться с «Уфой» матчами

Руководители футбольных клубов «Зенит» и «Уфа» обсуждают возможность обмена домашними матчами. Как сообщает ТАСС, это нужно для проведения матчей РПЛ в комфортных погодных условиях.

На данный момент матч первого круга между уфимцами и питерцами в рамках 7-го тура РПЛ запланирован 24 августа в Санкт-Петербурге, а игра второго круга в 21-м туре – 8 марта в Уфе.

«Нам лучше нам принимать соперника в теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду. Поэтому и попросили. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает», – заявил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Ранее Российская премьер-лига официально назвала время и место проведения матча за Суперкубок «Зенит» – «Локомотив», а также точное расписание матчей «Зенита» в первых восьми турах чемпионата РПЛ.