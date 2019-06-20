Путину пожаловались на высокие цены на перевозки по России. Он ответил - виновато правительство

Владимиру Путину во время прямой линии пожаловались на высокие цены перелетов по России. Вопрос задал сотрудник аэропорта Горноалтайска.

Он заметил, что три – пять тысяч за билет – много для местных жителей.

В ответ Владимир Путин заметил, что правительству пришлось решать проблему с ценами на бензин, для этого ввели механизм по возврату компаниям части средств, которые они бы получили, реализуя сырье на внешнем рынке.

«Но в этот перечень не включили авиационный керосин. Это явное упущение», – заявил он, заметив, что у авиакомпаний треть цены билета составляет топливо. Рост цен на керосин составил 30 процентов, а стоимость билетов увеличилась почти на десять процентов.

Путин потребовал от правительства в ближайшее время исправить ситуацию.