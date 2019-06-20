«Петербургская Недвижимость» начала продавать четыре новых жилых комплекса

Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"

Теперь компания предлагает клиентам еще более широкий выбор квартир. Благодаря партнерству с новым застройщиком ассортимент пополнили четыре объекта в зеленом Красносельском районе.

В продажу выведены жилые комплексы комфорт- и бизнес-класса: «Жемчужная гавань», «Жемчужный берег», «Жемчужный каскад» и Duderhof Club. Дома расположены в престижном микрорайоне «Балтийская Жемчужина» — это одна из лучших локаций на юге города. Рядом — берег Финского залива, Дудергофский и Матисов канал, а также парки Южно-Приморский и Новознаменка. В районе уже есть вся необходимая для жизни инфраструктура высокого качества: школы, детские сады, ТРК с кинотеатром, магазинами и ресторанами и многое другое. Ближайшая станция метро — «Проспект Ветеранов».

«Петербургская Недвижимость» сотрудничает с 40 застройщиками, а поэтому предлагает покупателям большой выбор квартир. Благодаря партнерству с ведущими банками клиенты «Петербургской Недвижимости» получают специальные условия кредитования. Услуги по подбору жилого комплекса, квартир, оформлению ипотеки и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК «Жемчужная гавань» – застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина», проектная декларация на сайте https://bpearl.net/zhilye-kompleksy/zhemchuzhnaya-gavan/documenty/

ЖК «Жемчужный каскад» – застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина», проектная декларация на сайте https://bpearl.net/zhilye-kompleksy/zhemchuzhnyy-kaskad/documenty/

ЖК «Жемчужный берег» – застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина», проектная декларация на сайте https://bpearl.net/zhilye-kompleksy/zhemchuzhnyy-bereg/documenty/

ЖК «Duderhof Club» – застройщик ЗАО «Балтийская жемчужина», проектная декларация на сайте https://bpearl.net/zhilye-kompleksy/duderhof/documenty/