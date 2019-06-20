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Строительство
20.06.2019 16:19
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«Солидная компания не может очень долго терпеть убытки». Финский YIT уходит из Москвы, но ищет новые участки под застройку в Петербурге

YIT заканчивает со строительством в Москве, Подмосковье и Ростове-на-Дону из-за 30-миллионных убытков. Бизнес в сфере дорожного строительства, наследованный от Lemminkainen, тоже сворачивают. Однако из Петербурга финны пока уходить не собираются.

«Солидная компания не может очень долго терпеть убытки». Финский YIT уходит из Москвы, но ищет новые участки под застройку в Петербурге

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

Финский концерн YIT отказывается от жилищного строительства в Москве, Московской области и Ростове-на-Дону. Развитие бизнеса решено прекратить, потому что «деятельность очень капиталоемкая и бизнес-среда сложная», заявили в компании 20 июня.

Бизнес в столичном регионе концерн планирует поэтапно свернуть до конца 2020 года — в Подмосковье он достраивает четыре жилых комплекса, обещая выполнить все гарантийные обязательства. В Ростове-на-Дону, где компания возвела два ЖК, незаконченных объектов нет, незастроенные участки будут проданы. В этих регионах останется работать лишь управляющая компания «ЮИТ Сервис».

Также YIT в течение 2019 года намерен свернуть бизнес по подрядному строительству. От продажи бизнеса и участков концерн намерен получить к 2021 году 50 млн евро.

Ещё в конце 2018 года в интервью «Фонтанке» руководитель сегмента «Жилищное строительство, Россия» Теему Хелпполайнен уверял, что YIT не намерен покидать ни один из городов, где работает, однако убытки заставили пересмотреть многолетнюю позицию.

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«Это был ответ ЮИТ на протяжении многих лет. Но, к сожалению, убытки от деятельности в Москве, Ростове и Московской области были в районе 30 млн евро в прошлом году. Солидная компания не может очень долго терпеть убытки, и мы вынуждены были принять это неприятное решение», – пояснил Хелпполайнен корреспонденту «Фонтанки» 20 июня.

Согласно финансовому отчёту YIT за 2018 год, при сопоставимых обменных курсах чистая выручка YIT в сфере жилищного строительства в России сократилась с 421 млн евро в 2017-м до 274,1 млн евро, а скорректированная операционная прибыль по сопоставимым обменным курсам в 4,9 млн евро превратилась в убыток 32,8 млн евро.

Последние пять лет ЮИТ, хоть и начинал новые проекты, но не увеличивал объём бизнеса. О своей цели уменьшить инвестированный капитал в Россию примерно на 100 млн евро и улучшить рентабельность бизнеса в РФ YIT сообщил осенью 2018 года.

В 2018 году завершилось слияние YIT с другой финской компанией — Lemminkainen, которая помимо жилищного занималась также дорожным строительством. Согласно информации на сайте ЮИТ, в России у концерна шесть асфальтовых заводов. От бизнеса по устройству асфальтовых покрытий ЮИТ намерен отказаться до конца 2019 года, сейчас рассматривается возможность его продажи. Из-за высокой конкуренции на этом рынке и неэффективных показателей концерн решил в России сосредоточиться на жилищном строительстве, а дорожный бизнес продолжить развивать в Скандинавии.

Генеральный директор СРО А «Объединение строителей Санкт-Петербурга» Алексей Белоусов считает сокращение деятельности YIT в России естесственным решением, продиктованным недостаточной эффективностью бизнеса.

«На протяжении последних лет четырёх критерии эффективности, на которые во многом опирается политика компании, падали. Маржинальность проектов снижалась — перед застройщиками ставили новые условия, сокращалась покупательская способность населения, что отражалось на ценовой политике, – комментирует Белоусов. – На мой взгляд, сворачивание бизнеса в тех областях, где он не даёт достаточной доходности, — основная причина, по которой YIT уходит из этих областей. Не стоит забывать о том, что это публичная компания, акционеры которой — десятки тысяч граждан Евросоюза, и для них показатели эффективности работы компании являются основными, иначе они потеряют капитализацию, ценность акций. Так что для публичной компании это в максимальной степени правильно».

Уход из Москвы, Подмосковья и Ростова никак не связан с введением эскроу-счетов, уверен Белоусов. В этом заверил «Фонтанку» и Хелпполайнен. «Мы поддерживаем идею о защите права покупателей и систему с эскроу-счетами — это правильно с точки зрения покупателя, – считает топ-менеджер. – Конечно, неприятно, что это увеличивает затраты девелоперов. У нас сейчас переходный период, большинство проектов можно продавать по старой схеме, но в будущем девелоперы должны будут брать проектные кредиты под реальный процент, и это увеличит себестоимость строительства. И с точки зрения вложенного капитала эскроу-счета дают дополнительную назгрузку. Но наше решение не связано с эскроу-счетами».

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«Бизнес ЮИТ в Петербруге вполне успешен и достаточно конкурентоспособен, так что перспективы развития на этом рынке у компании есть», – считает Белоусов.

По словам Хелпполайнена, компания продолжит инвестировать в новые участки в остальных городах (Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Тюмень).

«Основное стратегическое решение YIT остается — мы не уйдём из России. Мы постоянно ищем новые участки, и, думаю, позже в этом году мы расскажем о приобретении новых территорий в Петербурге, – говорит Хелпполайнен. – Рынок здесь довольно стабильный, мы им довольны и уверены в решении оставаться в Петербурге».

Сейчас на стадии строительства в нашем городе – ЖК «Тармо» и «Новоорловский» в Приморском районе и «Инкери» в Пушкине.

YIT работает в 11 странах: в Финляндии, России, в странах Скандинавии и Балтии, в Чехии, Словакии и Польше. В Финляндии концерн является крупнейшим застройщиком в сфере жилой недвижимости и одним из лидеров по возведению объектов коммерческой недвижимости и инфраструктуры, а в России — крупнейшей иностранной компанией в области жилищного строительства. Объединенный доход концерна за 2018 год составил около 3,8 млрд евро. Акции YIT котируются на Хельсинкской бирже Nasdaq Helsinki. Согласно исследованию «Фонтанки», ЮИТ входит в тройку лидеров финского бизнеса в России. Накопленный объём инвестиций компании в РФ на конец 2017 года составил 418 млн евро.

Яна Пруссакова, «Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

Справка:

В 2018 году пять крупных финских игроков покинули российский рынок или объявили о продаже бизнеса. Самой крупной потерей стал уход группы Kesko, которая в 2018 году продала французской Leroy Merlin свой последний актив — сеть магазинов товаров для дома и ремонта «К-Раута». Еще один гигант финского бизнеса, Stockmann, спустя два года переговоров нашел покупателя для ТЦ «Невский центр» в Петербурге в лице чешской PPF.  Компания Atria (выпускает в России колбасные изделия под брендами «Пит-Продукт», «КампоМос», Atria и Casademont) рассматривает продажу активов как один из вариантов реорганизации бизнеса в России. Девелопер SRV, не имея новых проектов, продаёт ТРЦ «Жемчужная Плаза».

Подробнее о финском бизнесе в России читайте в спецпроекте «Фонтанки».

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